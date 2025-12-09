Cine este și cum arată soția lui Dan Petrescu. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 20 de ani

Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR Cluj, se confruntă în continuare cu probleme de sănătate.

În prezent, ea este antreprenor în domeniul de well-being și frumusețe pentru că deține o clinică de înfrumusețare. | Hepta

Apropiații fostului fotbalist au declarat recent că Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Chiar dacă momentan nu a fost făcut public diagnosticul fostului sportiv, acesta are acum parte de tot sprijinul familiei sale pentru a se recupera.

Cine e și cum arată Adriana, soția lui Dan Petrescu

Se pare că starea lui de sănătate s-a îmbunătățit în ultima vreme și au venit în România și cele trei fiice ale sale pentru a-i oferi sprijinul.

Cea care îi este mereu alături este, însă, soția lui, Adriana Petrescu. Dan Petrescu și soția lui formează un cuplu de mai bine de 20 de ani și au împreună o fiică în vârstă de 17 ani pe nume Jennifer.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Doliu la CFR Cluj. A murit Ilie Florian, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Dan Petrescu: „Rămas bun, prieten drag!”

Adriana Petrescu a fost întotdeauna alături de el, l-a sprijinit în cariera sa și l-a motivat în momentele dificile, încurajându-l să depășească toate provocările pe care le-a întâmpinat.

Soția sa a fost fotomodel de profesie și acest lucru este în continuare evident datorită fizicului ei de invidiat. După ce a devenit mamă, Adriana Petrescu s-a focusat pe creșterea și educarea fiicei sale și se bucură enorm de povestea de dragoste pe care o trăiește alături de celebrul antrenor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă viața lor nu a fost mereu roz și au fost greu încercați când Dan Petrescu s-a îmbolnăvit, Adriana este stâlpul său și îl ajută să facă față și acestei perioade dificile din viața lui, în care se confruntă cu probleme de sănătate și are nevoie de tratament.

Înainte să formeze un cuplu cu Adriana Petrescu, Dan Petrescu a fost căsătorit cu Dana Petrescu. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au decis să divorțeze în 2003, având acum împreună două fiice, pe Rebecca, în vârstă de 30 ani, și pe Beatrice Chelsea, în vârstă de 27 ani. Atât Rebecca, cât și Beatrice sunt stabilite la Londra, orașul de care și Dan Petrescu este strâns legat, datorită carierei sale ca jucător la echipa Chelsea în tinerețe.

Citește și: Dan Petrescu, roast fără penaltiuri în ediția specială iUmor. Helmuth Duckadam: „Jos pălăria ca antrenor și ca performanțe“

În 2007, Dan Petrescu s-a căsătorit cu Adriana, iar în 2008 s-a născut fiica lor, Jennifer. Fostul antrenor, în vârstă de 57 ani, și soția sa, în vârstă de 47 ani, formează un cuplu puternic, iar povestea lor de dragoste e dovada că susținerea este extrem de importantă într-o relație.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La 47 ani, Adriana are o siluetă de invidiat, dar a declarat că nu este adepta operațiilor estetice. În prezent, ea este antreprenor în domeniul de well-being și frumusețe pentru că deține o clinică de înfrumusețare.

După ce timp de 20 de ani l-a urmat peste tot în lume pe soțul ei cât timp a fost antrenor la mai multe echipe de fotbal, Adriana și fiica ei, Jennifer, s-au stabilit în Dubai. Cu toate acestea, partenera sa nu l-a lăsat la greu, în această perioadă în care fostul antrenor se confruntă cu probleme de sănătate și a decis să îi fie alături.

Citește și: Care este în prezent starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Motivul pentru care familia lui a venit de urgență în țară