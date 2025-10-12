Drumul spre CM 2026! România - Austria, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, azi, de la ora 21:45

România va întâlni Austria, în această seară, de la ora 21:45, pe ”Arena Națională”, într-un meci din cadrul Preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Disputa va putea fi urmărită în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEOTEXT pe a1.ro

Chiar dacă în ultimul meci disputat în preliminarii, Austria s-a impus cu 10-0 în fața selecționatei din San Marino, acest rezultat nu îl sperie pe Mircea Lucescu și a dat exemplu eșecul Moldovei cu Norvegia, scor 1-11. România s-a impus în fața selecționatei de peste Prut cu 2-1, într-un meci amical jucat joi.

"Și la Moldova cu Norvegia a fost același lucru. Când ai 4-0 în scurt timp, e normal ca cealaltă echipă să cadă. Se întâmplă întotdeauna. Ce am admirat e atitudinea jucatorilor austrieci, care si la 9-0 alergau după minge s-o ia, s-o pună la centru și să marcheze.

N-au avut niciun pic de milă. De multe ori, se respectă adversarul și nu-l umilești. N-ai nevoie de 10 goluri, dar, dacă vrei s-o faci, o faci. Cel puțin așa era pe vremea mea", a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare partidei cu Austria.

Florin Tănase: "E clar că meciul cu Austria nu va fi uşor, e o echipă de top"

Internaționalul Florin Tănase a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că este conştient de dificultatea partidei cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, însă consideră că 'tricolorii' sunt pregătiți.

"E clar că nu va fi un meci uşor, dar consider că suntem pregătiți pentru acest meci. Eu nu cred că va conta cine marchează, dar e clar că mi-aş dori să marchez, pentru că sunt jucător ofensiv. Dar sper ca mâine să câştigăm şi cu un gol al unui fundaş. Trebuie să creştem ca joc pentru a putea trece de baraj. E clar că Austria e o echipă de top, are în componență jucători din campionate tari, majoritatea sunt în Bundesliga. Este o echipă de top", a spus Tănase.

Cinci ani de la ultimul succes în faţa Austriei

Ultima dată când naţionala României reușea să se impună în fața ”Das Team” se întâmpla pe 7 septembrie 2020, sub conducerea lui Mirel Rădoi, la Klagenfurt cu scorul de 3-2, în etapa a 2-a a Ligii B din Liga Națiunilor.

Golurile partidei care a avut loc pe ”Worthersee Stadion”, au fost înscrise de Denis Alibec ('3), Dragoș Grigore ('51) și Alexandru Maxim ('70), în timp ce pentru austrieci au punctat Christoph Baumgartner ('17) și Karim Onisiwo ('81).

”Tricolorii” au mai jucat alte două partide în compania austriecilor, însă de fiecare dată au plecat învinși de pe teren: 0-1 (în Liga Națiunilor) și 1-2 (meciul tur din preliminariile Cupei Mondiale).

ECHIPE PROBABILE

România: Radu-Rațiu, M. Popescu, Ghiță, Eissat-Tănase, M. Marin, Hagi-Man, Bîrligea, Mihăilă.

Austria: Schlager-Posch, Danso, Alaba, Prass-Laimer, Seiwald-Schmid, Gregoritsch, Sabitzer-Arnautovic.

România e pe locul trei în grupa condusă de Bosnia și Austria – și o victorie duminică pe Național Arena i-ar deschide drumul către o bătălie până în ultimele secunde ale calificărilor pentru primele două locuri: locul 1 duce direct la Mondial, locul 2 asigură poziția de gazdă la barajul din 26 martie 2026.

Selecţionata antrenată de Mircea Lucescu mai are o a doua șansă de a ajunge la baraj, obținută prin câștigarea grupei din Nations League.

Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026

12 octombrie 2025

San Marino – Cipru, ora 16:00

ROMÂNIA – Austria, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria, ora 19:00

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45

Antena 1 este televiziunea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 și 2030 – prima televiziune comercială din România care va transmite competiția supremă a fotbalului mondial.

România – Austria se joacă în această seară, de la ora 21:45. Află mai multe informaţii despre meciul tricolorilor cu austriecii pe as.ro!