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Ce s-a întâmplat cu iubita lui Gami în timp ce făcea duș. Concurentul de la Power Couple: „Mi-a traumatizat viața”

Gami de la Power Couple și iubita lui au povestit despre un moment „traumatizant” din relația lor. Tânăra a leșinat la un moment dat în timp ce se afla în duș.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 09:43 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 09:49
Gami și Erika Aylin de la Power Couple, detalii despre un moment traumatizant din viața lor | Antena 1
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Gami și Erika Aylin de la Power Couple au povestit mai multe întâmplări din relația lor. Una dintre ele a fost de-a dreptul traumatizantă. Vlogger-ul își amintește și acum momentul în care iubita lui a leșinat în duș, din cauza temperaturii ridicate.

„Momentul care mi-a traumatizat mie viața: erau și eu în pat liniștit, își făcea șefa duș. Și dintr-o dată aud: Poc. A venit cutremurul, ce s-a întâmplat? Era întinsă pe jos, femeia era mov. Mă uit așa la ea, pe jos, zic: a venit femeia. Deja mă vedeam arestat, ce fac, o scot din duș, a murit femeia la mine în casă. Ce fac că nimeni nu o să mă creadă că nu am avut cu nimic de-a face. Eu mă duc la pușcărie. Și o văd cum se trezește: și-a revenit”, a povestit Gami.

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Gami și Erika Aylin de la Power Couple, detalii despre un moment traumatizant din viața lor

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Gami a povestit că după ce a părut că și-a revenit din leșin, Erika a mai căzut o dată. Din fericire, tânăra și-a revenit apoi complet din leșin și totul a fost bine.

„Cinci secunde a durat și o văd cum își dă ochii pe spate și cade iar. A dat cu capul de robinetul de la duș. Dar s-a trezit cumva și totul a fost bine. Am luat-o, am cărat-o, am pus-o în pat. A fost un moment traumatizant”, a mai spus Andrei Gavrilă.

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„El are un obicei foarte prost să-și facă duș cu apă fierbinte. Își încălzește baia înainte de ajung să fie 50 de grade și eu sunt o persoană care își face duș cu apă rece”, a completat Erika.

Gami și Erika Aylin participă împreună la Power Couple: „Mi s-a părut o oportunitate unică să îmi testez limitele, pentru că îmi place să ies din zona de confort și să încerc cât mai multe provocări noi. Iar faptul că trec prin toate astea alături de Andrei face experiența și mai specială pentru mine. Semănăm destul de mult în felul în care gândim și reacționăm, ceea ce consider că poate fi un avantaj pentru noi, dar avem și momente în care suntem complet diferiți. Cred că fix combinația asta o să facă experiența mai interesantă și o să ne pună în situații în care va trebui să ne completăm unul pe celălalt, dar am foarte multă încredere că o să reușim”, a declarat Erika înainte de a pleca în Malta.

„Pentru mine, participarea la Po-wer Couple este o oportunitate să mă provoc să nu mai fiu atât de comod și să ies din rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani. În același timp, este un context complet diferit față de cel în care oa-menii sunt obișnuiți să mă vadă și o ocazie să mă cunoască și dintr o altă perspectivă. Faptul că particip împreună cu Erika face experiența cu atât mai diferită pentru mine, mai ales pentru că este prima dată când ne facem relația publică și oamenii vor avea ocazia să vadă cum suntem noi, de fapt, împreună, într-un context în care nu putem controla tot ce se întâmplă în jurul nostru. Garan-tez că vor exista momente care ne vor pune nervii la încercare, dar eu spun că o să fie bine. Dacă exista ceva care mă sperie cu adevărat, este faptul că las acasă foarte multe lucruri de care, în mod normal, mă ocup personal”, a spus Gami.

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