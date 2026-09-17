O familie care călătorește în străinătate alături de copii încă de când aceștia aveau doar 10 luni a ajuns să descopere, de-a lungul anilor, 35 de țări și numeroase orașe.

O familie a călătorit cu copiii în 35 de țări. Cele 4 orașe în care s-ar întoarce fără să stea pe gânduri | Shutterstock

Acum, băieții au 9 și 11 ani, iar părinții au deja câteva criterii clare atunci când aleg o destinație: mâncare bună, cât mai puțină aglomerație, cultură și activități care pot fi făcute împreună.

O familie a călătorit cu copiii în 35 de țări

După toate experiențele acumulate, familia a vorbit despre patru orașe pe care le recomandă celor care vor să călătorească împreună cu cei mici, dar să evite destinațiile clasice, foarte aglomerate.

Franța – Lyon, o alegere pentru familiile pasionate de mâncare și aventură

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Prima recomandare este Lyon, un oraș francez cunoscut pentru gastronomia sa. Familia spune că până și copiii mai pretențioși la mâncare pot găsi aici deserturi pe placul lor, printre preferate numărându-se brioche aux pralines roses, o specialitate cu nuci confiate roz.

Experiența culinară nu s-a oprit însă la dulciuri. Familia povestește că a avut una dintre cele mai bune mese la restaurantul Brocoli, unde un meniu vegetarian în cinci feluri costa 40 de euro de persoană.

Și orașul a oferit numeroase activități pentru copii. În Vieux Lyon, familia a descoperit traboules, pasajele ascunse care traversează clădiri, magazine și curți. Explorarea lor s-a transformat într-un adevărat joc, arată cei de la businessinsider.com.

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Un alt punct de atracție a fost Muzeul Cinematografiei și Miniaturilor, unde copiii au putut vedea obiecte originale folosite în filme celebre, inclusiv celebrul Batmobil.

Italia – Torino, alternativa mai liniștită la Roma și Veneția

Pentru Italia, familia recomandă Torino, în locul orașelor foarte cunoscute precum Roma, Florența sau Veneția.

Orașul oferă piețe elegante, deserturi, muzee și numeroase obiective potrivite pentru o vacanță în familie. Printre atracțiile care i-au impresionat pe copii s-a numărat Muzeul Egiptean, cu mumii și sarcofage.

Familia a urcat și în Mole Antonelliana pentru priveliștea asupra orașului și a vizitat Palatul Regal, inclusiv impresionanta armură.

Pentru copiii pasionați de mașini, Muzeul Național al Automobilului a fost un alt punct important al călătoriei. Iar după toate aceste vizite au urmat pastele, gelato și gianduiotti, specialitățile de ciocolată și alune ale orașului.

Coreea de Sud – Busan, vacanța în care copiii au făcut planul

A treia recomandare este Busan, oraș de coastă cu plaje, cartiere colorate și temple.

Destinația a devenit specială pentru familie deoarece a fost primul loc în care părinții i-au lăsat pe copii să organizeze vacanța. Băieții au cercetat obiectivele, mâncarea și activitățile, apoi au stabilit programul zilnic.

Au avut norocul să ajungă într-o sâmbătă, când au urmărit spectacolul cu sute de drone de deasupra plajei Gwangalli. Au mai mers cu Sky Capsule de-a lungul coastei, au vizitat Gamcheon Culture Village și templul Haedong Yonggungsa.

Seara a fost rezervată pentru grătare coreene, street food, bubble tea și sălile de jocuri video.

Vietnam – Da Nang, între plaje, excursii și Hoi An

Ultima destinație recomandată este Da Nang, un oraș pe care familia îl descrie drept una dintre cele mai plăcute surprize ale călătoriilor sale.

Programul a fost unul relaxat: mic dejun copios, după-amiezi la piscină și seri dedicate plimbărilor și piețelor locale. Printre experiențele preferate s-au numărat drumeția în Munții de Marmură și vizita la Ba Na Hills, unde familia a traversat celebrul Golden Bridge.

De la Da Nang au făcut și excursii către două obiective incluse în patrimoniul UNESCO: sanctuarul My Son și orașul Hoi An. Străzile pline de felinare și plimbarea cu barca pe râu au fost, la rândul lor, momente memorabile pentru copii.

Pentru părinți, combinația dintre oamenii primitori, plajele frumoase și mâncarea gustoasă a făcut ca Da Nang să fie una dintre destinațiile la care și-ar dori să revină.