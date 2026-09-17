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Cele mai tari imagini cu Gabriella Barbu, pe vremea când era ispita lui Montoya. Cum arăta când a devenit celebră în Spania

Gabriella Barbu este ispită în sezonul 10 Insula Iubirii România, însă nu este prima experiență a ei ca ispită. Românca a devenit foarte cunoscută în Spania, după ce a devenit ispita lui Montoya. Gabriella Barbu avea un alt look pe vremea când îl ispitea pe Montoya. Descoperă mai jos cele mai tari imagini cu românca pe vremea când era ispită la Insula Iubirii Spania. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 09:12 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 09:37
Gabriella Barbu este ispită în sezonul 10 Insula Iubirii | Antena 1
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Când a pășit pe podiumul ispitelor din sezonul 10 Insula Iubirii, Gabriella Barbu a fost recunoscută imediat de Prințul Marco. Chiar dacă la Insula Iubirii România Gabriella a venit cu un alt look față de Insula Iubirii Spania, ispita s-a remarcat imediat.

Când îl ispitea pe Montoya, Gabriella era blondă. Într-un interviu acordat pentru a1.ro în 2025, Gabriella povestea cum i-a schimbat viața Insula Iubirii și ce părere au avut părinții ei când au văzut-o în ipostaza de ispită.

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Cum arăta Gabriella Barbu când îl ispitea pe Montoya la Insula Iubirii Spania

„Mi s-a schimbat viața complet după Insula Iubirii Spania. Am devenit faimoasă în Spania. După sezonul 8 a fost mai bine pentru că lumea m-a descoperit pe mine, ca persoană, și nu ca partenera cuiva. Părinții mei au văzut emisiunea, normal, și sunt foarte deschiși. Sunt de acord cu tot ceea ce mă face fericită și le-a făcut plăcere să-mi vadă parcursul în show. Pe de altă parte, prietenii mei apropiați au rămas cu gura căscată, au fost șocați. Chiar și așa, au continuat să mă sprijine, mai ales că este ceva normal. Toată lumea întreține relații, iar pentru cercul meu de prieteni nu este un subiect tabu”, a povestit Gabriella Barbu.

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Gabriella Barbu, ispita lui Montoya, are 28 de ani, este scorpion și este creator de conținut. Surprinde din prima cu frumusețea, iar apoi te câștigă cu modul ei de a fi și cu starea bine pe care o aduce, la fiecare apariție.

Gabriella este ispită a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Gabriella Barbu
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