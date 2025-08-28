Unde locuiește acum Arpad Paszkany, milionarul care se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii cu 24 de ani mai tânără

Ricardo Cadu, fost căpitan al lui CFR Cluj în perioada în care Arpad Paszkany era patron al clubului din Gruia, a dezvăluit unde locuieşte milionarul care a renunțat la cetățenia română.

Arpad Paszkany, în vârstă de 53 de ani, om de afaceri și fost patron al celor de la CFR Cluj, nu mai trăiește de ani buni în România, iar, de curând, s-a stabilit alături de partenera sa, Antonela Pătruț, fostă ispită de la Insula Iubirii, în Malta, potrivit dezvăluirilor făcute de Ricardo Cadu, notează digisport.ro.

„Cu domnul Mureșan, mai puțin, cu domnul Paszkany mai vorbesc. A venit în Marbella în vacanță. El în Malta stă”, a declarat Ricardo Cadu pentru sursa citată mai sus.

Arpad Paszkany a divorțat de Anamaria Feher la finalul anului 2023, după o căsnicie de șapte ani, iar la jumătate de an de la acel moment a făcut publică relația cu Antonela Pătruț, fosta ispită din sezonul 6 Insula Iubirii (30 ani), mai transmite digisport.ro.

De Paște, la începutul lunii mai 2024, milionarul Arpad Paszkany i-a făcut iubitei sale un cadou impresionant. Antonela Pătruț a primit un Ferrari, spunând că se acomodează încet cu traficul, potrivit adevarul.ro.

„După o lungă ședere în Dubai ne-am întors în Europa. În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu. Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare”, declara, anterior, Antonela Pătruţ pentru click.ro, citată de as.ro.

La o lună după acest gest, milionarul Arpad Paszkany a avut ocazia să o prezinte pe Antonela Pătruț lui Donald Trump Jr., aflat la Budapesta pentru o conferință organizată de Camera de Comerț și Industrie a Ungariei, unde a susținut și un discurs, potrivit adevarul.ro.

„Mama cu iubitul meu se înțeleg foarte bine, sunt doi oameni foarte sociabili, nici nu avea cum altfel”, dezvăluia fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 6, după ce și-a prezentat iubitul părinților ei, potrivit sursei citate mai sus.

