Mireasa, sezon 14. Claudia și Adrian sunt oficial într-o cunoaștere: „Mă simt foarte bine în prezența ei”

Claudia și Adrian s-au declarat într-o cunoaștere în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2026.

Claudia și Adrian au petrecut mai mult timp împreună și au descoperit că au lucruri în comun, pasiunea pentru sport fiind una dintre ele. Simona Gherghe i-a întrebat dacă se declarră într-o cunoaștere. În accepțiunea emisiunii Mireasa, doi tineri sunt într-o cunoaștere în momentul în care își oferă exclusivitate unul altuia și își doresc să se descopere în vederea formării unui cuplu.

„Mă simt foarte bine în prezența Claudiei, îmi place să vorbesc cu ea. S-a văzut doar subiectul cu sportul, dar au mai fost și alte discuții. Poate să răspundă Cludia mai întâi? Eu sunt de acord cu ea. Nu vrem să ne grăbim”, a spus Adrian.

O nouă cunoaștere în casa Mireasa! Cine sunt tinerii care au răspuns DA întrebării Simonei Gherghe

Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi dacă sunt într-o cunoaștere. Mai întâi a răspuns Claudia, iar apoi și Adrian. Așadar, cei doi sunt într-o cunoaștere în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2026.

La acest moment, sunt trei cunoașteri în sezonul 14 Mireasa: Irina și Ronaldo, Alberto și Paula și Claudia și Adrian.

Cei doi au declarat că sunt într-o cunoaștere în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Paula, confesiune neașteptată: „Și-a amintit că are un iubit afară”. Ce a spus despre bărbatul din Germania

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Anne-Mary i-a cerut o a doua șansă lui Radu. În ce stadiu sunt cei doi: „V-ați împăcat?”