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Mireasa, sezon 14. Care sunt cei doi băieți care i-au atras atenția Andreei. Noua concurentă a recunoscut

În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2026 Andreea, noua concurentă, a recunoscut care sunt cei doo băieți din casă care i-au atras atenția și pe care i-a descris în cartea ei de vizită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 15:48 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 15:51
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În cartea sa de vizită, Andreea a precizat că i-au atras atenția doi băieți: unul calm și cu vorbele la el și celălalt cu spirit de lider. Noua concurentă a recunoscut că băiatul calm de pe lista ei de preferințe este Ionuț, iar băiatul cu spirit de lider este Valentin.

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Care sunt cei doi băieți care i-au atras atenția Andreei. Noua concurentă a recunoscut pe cine a descris în cartea ei de vizită: „Unul calm și unul lider”

Ionuț a recunoscut că Andreea nu este tocmai tiparul lui de femeie, însă nu se știe niciodată cum se pot schimba lucrurile: „Fiecare bărbat are tiparul lui de femeie. Nu prea e tiparul meu”, a spus Ionuț, în dialog cu doamna Flori. Totuși, cei doi au petrecut timp împreună și au stat de vorbă.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

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Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

colaj cu Andreea

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