Gabriela Ruse, performanță uriașă la Australian Open: „Mi-am zis că azi e ziua mea”. Cu cine joacă în faza următoare

Gabriela Ruse și-a depășit un record al carierei sale în tenis: a ajuns în turul 3 la Australian Open 2026. Românca a obținut victoria după o oră și 29 de minute și și-a aflat rivala pentru următorul meci.

Gabriela Ruse, locul 79 WTA, s-a calificat, miercuri, 21 ianuarie, pentru prima dată în turul trei la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Românca a învins-o în turul 2 pe sportiva australiană Ajla Tomljanovic, locul 78 mondial, cu scorul de 6-4, 6-4. Meciul a durat aproximativ o oră şi jumătate. În faza următoare, ea o va înfrunta pe Mirrei Andreeva (18 ani, 7 WTA), care a învins-o pe Maria Sakkari (30 de ani, 53 WTA), cu scorul 6-0, 6-4. Partida dintre jucătoarea de tenis din România și jucătoarea din Rusia ar urma să aibă loc vineri, 23 ianuarie, ora 02:00.

Calificarea în turul 3 la Melbourne i-a adus sportivei noastre un premiu în bani importnat.

Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open. Ce sumă va încasa jucătoarea de tenis din România

Până acum, Gabriela Ruse reușise să ajungă cel mai departe la AO doar în turul 2, în 2022 și în 2025.

Articolul continuă după reclamă

Pentru performanța de a ajunge până în turul 3 la AO 2026, românca şi-a asigurat un cec de 327.750 de dolari australieni (188.500 de euro)) şi 130 de puncte WTA. Este mai mare decât suma câștigată în întreg anul 2025, unul în care Gabriela a lipsit mult din circuit, fiind accidentată, potrivit eurosport.ro.

„Am avut noroc, a fost un meci dur. Am vrut să fiu agresivă la început și am reușit. Vreau să le mulțumesc membrilor din echipa mea, dar și fanilor români care au venit să mă susțină. Bineînțeles și oamenilor dragi din lojă, prietenii mei”, a spus Gabriela Ruse după ce a bifat performanța carierei sale de până acum.

„Anul trecut am jucat cu Madison Keys şi am fost aproape de victorie, dar anul acesta nu am vrut să mai ratez şansa de a ajunge în turul 3. Mi-am zis că azi e ziua mea. Ajla a jucat extraordinar, dar am reuşit să fac o partidă foarte bună şi sunt extrem de fericită că am mers mai departe. Le mulţumesc fanilor din tribune, familia şi prietenii mei m-au susţinut enorm, mi-au dat energie să merg mai departe”, a mai spus sportiva.