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George Pușcaș, audiat la DIICOT în dosarul Nordis! Suma uriașă pe care fotbalistul susține că a pierdut-o

George Pușcaș, atacantul lui Dinamo și internațional român, a fost chemat la DIICOT pentru a da declarații în dosarul Nordis.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 10:09 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 10:16
Suma uriașă pe care fotbalistul susține că a pierdut-o | hepta.ro
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Potrivit stiripesurse.ro, fotbalistul s-ar număra printre persoanele care au plătit sume importante pentru apartamente care nu au mai ajuns în posesia lor. Prejudiciul care i-ar fi fost provocat este estimat la 2,5 milioane de euro.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Pușcaș s-a prezentat la audieri însoțit de avocata sa. Acesta ar fi achitat apartamente aflate în stadiul de proiect, însă ar fi rămas atât fără bani, cât și fără proprietățile pentru care plătise.

George Pușcaș nu este singurul fotbalist care reclamă pierderi

În dosarul Nordis apar și alte nume din fotbalul românesc. Fostul fundaș Florin Gardoș ar avea de recuperat aproximativ 170.000 de euro, în timp ce italianul Alessandro Caparco, fost portar la Poli Iași, ar fi fost prejudiciat cu 120.000 de euro.

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Pe lista celor care susțin că au pierdut bani se află și Cristian Bărbuț, cu o sumă de aproximativ 63.000 de euro, precum și fostul mijlocaș dinamovist Adrian Ropotan.

Cazul Nordis a atras atenția publică prin numărul persoanelor care susțin că au plătit pentru locuințe care nu au mai fost livrate în condițiile așteptate. Pentru mulți dintre cumpărători, recuperarea banilor sau intrarea în posesia apartamentelor rămâne o problemă nerezolvată.

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Instanța a ridicat sechestrul de pe bunurile companiilor Nordis

În paralel cu audierile din dosarul penal, Curtea de Apel București a decis, pe 14 octombrie 2026, să admită contestațiile formulate de Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL împotriva menținerii măsurilor asigurătorii dispuse de procurori.

Astfel, măsurile de sechestru vizate de hotărâre asupra bunurilor celor două companii au fost ridicate definitiv. În schimb, instanța a respins contestația lui Vladimir Ciorbă, ceea ce înseamnă că măsurile asigurătorii asupra bunurilor sale rămân în vigoare. Acesta a fost obligat și la plata a 300 de lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, activele celor două societăți ar fi evaluate la peste 120 de milioane de euro. Hotărârea nu înseamnă însă că ancheta penală s-a încheiat și nici că persoanele cercetate au fost declarate nevinovate.

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Păgubiții nu își primesc automat banii înapoi

Ridicarea sechestrelor nu garantează că persoanele care au plătit pentru apartamente își vor recupera imediat banii sau vor deveni proprietarii locuințelor promise. Recuperarea creanțelor depinde de contractele încheiate, de situația juridică a bunurilor și de procedurile de insolvență.

Miza este importantă și pentru creditorii Nordis Mamaia. La sfârșitul lunii septembrie, aceștia au fost chemați să analizeze continuarea lucrărilor la blocul nr. 5 din proiectul Nordis Dune, din Năvodari. Compania avea 501 creditori, dintre care 439 erau promitenți-cumpărători, care achitaseră în total aproximativ 162 de milioane de lei.

Propunerea de continuare a construcției urmărea inclusiv identificarea unor mecanisme de finanțare. Chiar dacă există active, finalizarea proiectelor depinde de disponibilitatea fondurilor și de soluțiile adoptate în procedurile de insolvență.

DIICOT continuă ancheta în dosarul Nordis

Investigația penală este în desfășurare. La 18 august 2026, DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale pentru noi fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma a 50 de plângeri formulate de 109 persoane vătămate.

Prejudiciul suplimentar reclamat depășea 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Separat, o societate comercială ar fi reclamat un prejudiciu de aproximativ șapte milioane de lei.

Ancheta vizează presupuse infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

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