Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”

Răzvan Lucescu a impresionat la priveghiul tatălui său, după ce a stat peste 16 ore în picioare și a salutat mii de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 12:44 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 12:45
Răzvan Lucescu a impresionat la priveghiul tatălui său, după ce a stat peste 16 ore în picioare și a salutat mii de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Răzvan Lucescu a făcut un gest de mare clasă în onoarea tatălui său. Fiul regretatului selecționer Mircea Lucescu a stat peste 16 ore în picioare și a dat mâna cu toți cei peste 15.000 de oameni care au venit la priveghi.

Răzvan Lucescu a revenit de urgență în țară, duminică, pentru a fi alături de tatăl său. Acesta a mers direct la Spitalul Universitar, acolo unde era internat Mircea Lucescu, și nu s-a desprins nicio clipă de lângă el. Devotamentul său a continuat și în zilele de priveghi.

La Arena Națională, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, Răzvan a întâmpinat fiecare persoană care a venit să-și ia rămas-bun. Deși vizibil afectat și îndurerat, acesta a dat dovadă de o forță impresionantă. A stat ore în șir în picioare, salutând și mulțumind tuturor celor prezenți.

Conform programului stabilit de familie, publicul a avut acces pentru a-i aduce un ultim omagiu pe Arena Națională. Răzvan Lucescu a fost prezent la căpătâiul tatălui său încă de miercuri și a rămas acolo mai bine de 16 ore. Antrenorul lui PAOK a arătat, prin acest gest, respectul profund față de tatăl său, dar și față de toți cei care l-au apreciat pe „Il Luce”.

Nici în ziua următoare nu a lipsit. Încă de la primele ore ale dimineții, Răzvan s-a întors pe stadion, unde a continuat să-i întâmpine pe cei veniți. A vorbit cu oamenii, le-a strâns mâna și le-a mulțumit pentru sprijin. În ciuda durerii greu de descris, a păstrat o atitudine calmă și respectuoasă.

Alături de el s-au aflat mama sa, Neli Lucescu, soția sa, Ana Lucescu, sora sa, Marilu Lucescu, dar și fiul său, Matei Lucescu. Și acesta din urmă a stat ore bune în picioare, salutând și mulțumind celor prezenți. Imaginile de la Arena Națională au impresionat profund opinia publică.

Ce a spus Mihai Stoica despre gestul lui Răzvan Lucescu

Gestul lui Răzvan Lucescu nu a trecut neobservat. Mihai Stoica s-a declarat profund impresionat de atitudinea acestuia. Oficialul a fost prezent alături de jucători și a subliniat dimensiunea momentului.

„Acum realizăm cât de mare a fost acest om. Ne întrebam cu toții de unde are Răzvan resursele să stea în picioare și să primească condoleanțe din partea tuturor. Apoi mi-am dat răspunsul: gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil. Așa cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieții, la fel și Răzvan a avut această putere.

Recunoașterea internațională a lui Mircea Lucescu este uluitoare. Te simți dator când participi la un astfel de eveniment. Am mai fost la funeralii importante, dar anvergura acestuia este colosală”, a declarat Mihai Stoica pentru PrimaSport.

Zecile de mii de oameni care au venit să-și ia rămas-bun confirmă impactul uriaș pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra fotbalului și asupra celor care l-au admirat.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

