Ianis Hagi a reușit să surprindă pe toată lumea la Mogoșoaia. Jucătorii confirmați s-au reunit pentru antrenamente

Mai sunt doar 5 zile până la meciul dintre Turcia și România. Ianis Hagi a ajuns deja la Mogoșoaia, acolo unde se află baza sportivă, alături de colegii săi.

Pe 26 martie, România va juca împotriva Turciei. Dacă o va învinge, va urma să joace cu câștigătoarea dublei Slovacia – Kosovo, pe data de 31 martie.

Cele două jocuri vor avea loc în deplasare, fiind disputate într-o singură manșă. Pe 22 martie, au ajuns la baza sportivă din Mogoșoaia primii jucători ai naționalei.

Jucătorii lui Mircea Lucescu se pare că vor să rupă blestemul care i-a urmărit până acum. Echipa României se află în fața unei performanțe de zile mari.

Primii jucători ai naționalei se află deja la baza sportivă din Mogoșoaia, iar aceștia sunt Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Alexandru Dobre, Claudiu Petrila, Vladimir Screciu, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Marian Aioani și Florin Tănase.

Citește și: Cum este Gică Hagi în rolul de bunic. Fiul său, Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri neașteptate: „E total schimbat!”

Ianis Hagi, ca de obicei, a reușit să atragă atenția cu apariția sa. Atât prin ținută cât și prin atitudine, acesta a fost fotografiat din toate unghiurile. Meciul Turcia – România face parte din barajul pentru Cupa Mondială 2026, arată acest site.

Lotul României este acesta:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Citește și: Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi

Dat fiind faptul că portatul Ionuț Radu în vârstă de 28 de ani s-a accidentat în cadrul meciului Celta Vigo – Alaves, va rata astfel meciul Turcia – România care este programat pentru data de 26 martie.

De data aceasta, postul de portar aduce câteva probleme în cadrul naționalei. Există în acest moment trei portari fără meci jucat la prima reprezentativă. Aceștia sunt: Laurențiu Popescu, Marian Aioani și Cătălin Căbuz.

În acest moment, favorit pentru meciul cu Turcia este Aioani. Este singurul convocat încă de la început.