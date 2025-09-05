Marele Premiu al Italiei se vede în direct duminică, de la 15.45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Antena Căutare
Formula 1 continuă în acest weekend spectacolul vitezei cu Marele Premiu al Italiei, programat pe legendarul circuit de la Monza, cunoscut drept „Templul Vitezei”.

Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 10:16 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 10:20
Etapa cu numărul 16 a sezonului 2025 promite adrenalină, dueluri spectaculoase și emoții puternice pentru fani. Cursa va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 15:45, și va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Atmosfera de la Monza se anunță electrizantă, însă fanii Scuderiei Ferrari privesc cu emoție spre acest weekend. După dubla dezamăgire de la Zandvoort, unde ambele monoposturi Ferrari au fost nevoite să abandoneze, speranțele lor sunt puse acum pe un rezultat remarcabil în fața propriilor suporteri.

Citește și: România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00

De asemenea, Marele Premiu al Italiei marchează un moment istoric: Lewis Hamilton va concura pentru prima dată pe circuitul de la Monza în culorile Ferrari, oferind o miză suplimentară unei etape deja pline de tensiune.

Programul Marelui Premiu al Italiei

Acţiunea de pe Autodromo Nazionale Monza va începe vineri, la prânz. De la ora 14:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, urmând ca de la ora 18:00 să se desfăşoare cea dea doua sesiune antrenamente. Ultima sesiune de antrenamente va începe sâmbătă, de la ora 13:30. Toate cele trei sesiuni de antrenamente vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Tot sâmbătă, dar de la ora 16:45, vor avea loc calificările Marelui Premiu al Italiei. Lupta pentru pole-position va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 15:45, va începe marea cursă de la Monza, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Scuderia Ferrari pregătește o surpriză de proporții pentru fanii Formula 1 odată cu Marele Premiu al Italiei. Cu ocazia cursei de pe legendarul circuit Autodromo Nazionale Monza, monoposturile pilotate de Charles Leclerc și Lewis Hamilton vor avea un design spectaculos, inspirat din istoria glorioasă a echipei. Noul look aduce modificări majore: mai mult alb pe caroserie, numere de concurs în stil vintage și un contrast puternic între roșul clasic Ferrari și elementele negre de pe aripile față și spate.

Citește și: Momentul în care David Popovici a „blocat” o benzinărie de lângă Sibiu. Ce s-a întâmplat după ce a oprit să-și alimenteze bolidul

Această ediție specială a monopostului reprezintă un omagiu adus legendarului Niki Lauda, la 50 de ani de la momentul în care pilotul austriac a câștigat titlul mondial la piloți și la constructori la volanul celebrului Ferrari 312T. Prin această inițiativă, Ferrari le oferă fanilor o întoarcere în timp, readucând în prim-plan spiritul de competiție și pasiunea care au consacrat echipa drept un simbol al Formulei 1.

