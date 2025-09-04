România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00

Antena Căutare
Vinerea aceasta, selecționata României o va întâlni pe Canada, într-un meci amical, care se va juca pe Arena Naţională şi va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 11:12 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 11:18
Acesta va fi primul meci din istorie între cele două ţări.

România va avea parte de un test solid cu selecționata Canadei, chiar înaintea duelului din Cipru, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. România nu a început grozav grupa de calificare şi are 6 puncte după primele 4 meciuri, fiind abia pe locul 3. “Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări. Pentru echipa lui Mircea Lucescu urmează confruntarea cu Cipru, după ce în iunie, românii s-au impus cu 2-0.

Citește și: Florin Răducioiu, despărțire înainte de nuntă. Între fostul internațional și Andreea e o diferență mare de vârstă

Articolul continuă după reclamă

Selecţionerul Jesse Marsch vine la Bucureşti cu nume importante. Printre aceştia se numără şi Jonathan David, atacantul de 25 de ani transferat vara aceasta de Juventus de la Lille. Canada este una dintre cele trei ţări gazdă ale ediţiei din 2026 a World Cup, competiție transmisă exclusiv de către Antena 1. Pe lângă Canada, Statele Unite ale Americii şi Mexic vor găzdui şi ele meciuri la cea mai importantă competiţie fotbalistică din lume. Toate cele trei ţări gazdă sunt calificate deja la turneul final.

Seara de vineri va fi deschisă la 20.30 de emisiunea Hai România în fiecare zi!, în care fostul căpitan al României şi al Barcelonei, Gică Popescu, şi Dan Pavel îi vor avea ca invitaţi pe Mircea Lucescu, direct de la Arena Națională, dar şi jurații Chefi la cuțite şi alte surprize din galeria de celebrităţi care susțin naţionala la Bucureşti. Meciul va fi comentat de Andrei Rădulescu și Felix Drăghici.

SuperMondial la Antena 1: Florin Răducioiu, interviuri eveniment cu Javier Zanetti şi Guti

Antena transmite World Cup în 2026 şi 2030 - Toată lumea la Antena!

În cel mai nou episod din seria SuperMondial, Florin Răducioiu, ambasador World Cup la Antena, revine la Milano pentru un interviu cu legenda lui Inter Milano, Javier Zanetti. Noua ediţie SuperMondial e programată vineri, de la 23:30, la Antena 1!

Citește și: Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla „Chirurgul”. Când și-a dat seama că este pasionat de fotbal: „Nu eram genul de fotbalist...”

Zanetti a jucat 858 de meciuri la Inter și a câștigat 16 trofee. Nimeni nu a mai reușit asta vreodată. 145 de meciuri pentru campioana lumii de azi, Argentina. Știe ce înseamnă România, a fost coleg cu căpitanul naționalei, Chivu, și e surprins că nu suntem la Mondial. Generația de Aur ne-a ridicat imaginea mondială și trebuie să revenim acolo sus – starul Javier Zanetti e convins că putem și că e doar o chestiune de timp. Pariază pe șansa noastră!

"Sper din toată inima ca Romania să se califice pentru că România este o ţară cu multă pasiune. Şi cred că această ţară merită să fie reprezentată la un Campionat Mondial", i-a spus Zanetti lui Răducioiu.

Javier Zanetti este singurul căpitan din istoria lui Inter care a câștigat tripla – toate cele 3 trofee posibile ridicate deasupra capului: titlul, Cupa Italiei și Champions League. A fost căpitanul lui Cristi Chivu şi cel care l-a susţinut pe român în funcţia de antrenor al marelui Inter Milano.

"Îl văd pe Cristi Chivu că transmite toată pasiunea lui. Dincolo de ideile lui tactice, reuşeşte să transmită jucătorilor săi toată pasiunea lui şi, după părerea mea, va avea o carieră de succes ca antrenor".

Răducioiu, faţă în faţă cu una din legendele lui Real Madrid, Guti, marţi, 9 septembrie, ora 00:00!

SuperMondial continuă apoi cu un alt interviu de colecţie: Florin Răducioiu în conversaţie cu fostul căpitan al lui Real Madrid, Guti, marţi, 9 septembrie, ora 00:00, doar la Antena 1. Fostul atacant spaniol a marcat zeci de goluri, a câştigat 3 trofee Champions League şi a jucat cu colegi ca Mijatović, Figo, Zidane, Raúl. A ajuns la Real la 10 ani și a rămas acolo până la 34 de ani. A fost campion european de tineret și a antrenat echipa Realului care a luat Cupa Campionilor la juniori.

"Gică Hagi a fost ca o oglindă pentru noi. Eram la juniori, era un jucător incredibil care avea pase, marca, avea finalizare. Ca jucător a fost aproape un model pentru mine. Toţi mijlocaşii şi cei din atac, îi urmăream mult, sincer", i-a spus Guti lui Răducioiu.

SuperMondial, Antena 1:

  • Vineri, 5 septembrie, ora 23:30 interviu Javier Zanetti
  • Marţi, 9 septembrie, ora 00:00 interviu Guti
Spunem SuperMondial și visăm cu ochii deschiși – Hai, România! În fiecare zi!

