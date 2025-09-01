Antena Căutare
Momentul în care David Popovici a „blocat” o benzinărie de lângă Sibiu. Ce s-a întâmplat după ce a oprit să-și alimenteze bolidul

David Popovici a fost asaltat de fani într-o benzinărie de lângă Sibiu. Un întreg autocar s-a golit pentru o fotografie cu idolul unei generații. Cum au reacționat cei din jur când l-au văzut pe campionul olimpic și mondial.

Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 15:20 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 15:24
Cum au reacționat juniorii când l-au văzut pe David Popovici în benzinărie | Profimedia

David Popovici a atras toată atenția la o benzinărie de lângă Sibiu. Campionul mondial oprise să își alimenteze Porche-ul, când a fost asaltat de fani pentru a face poze. Ca de obicei, el nu a stat pe gânduri, mai ales că era vorba despre junori.

Momentul în care David Popovici a „blocat” o benzinărie de lângă Sibiu

În ultima perioadă, David Popovici s-a bucurat de o binemeritată vacață, după rezultate uluitoare înregistrate Campionatele Mondiale de natație de la Singapore. Tânărul a ales să viziteze România și a stat mai multe zile în zona Sibiului.

În acest weekend, David Popovici și-a testat și bolidul de lux, pe Transfăgărășan. Într-o postare publicată pe contul lui de Instagram, se obsevă cum acesta accelează pe șoseaua care este atracția turiștilor.

Citește și: David Popovici a devenit primul ambasador Porsche din România! Românii au făcut show în comentarii! Ce au zis

Cu toate acestea, el a ținut să îi asigure pe internauți, că totul a avut loc în siguranță. „Transfărărășan - drum închis circulației publice, într-un cadru organizat și în deplină siguranță”, a scris acesta, alături de videoclipul, filmat de pasager, în care ambalează motorul mașinii pe șoseaua șerpuită.

De asemenea, în aceeași postare apare și un moment în care sportivul multiplu medaliat este salutat de un om de pe trotuar, iar el nu ezistă să îi răspundă.

Astfel, la întoarcere, atunci când a oprit să alimenteze mașina la o benzinărie de lângă Sibiu, a fost asaltat de fani, transmite fanatik.ro. Potrivit sursei, este vorba despre echipa de juniori de la Petrolul, care se deplasa spre Arad.

Micuții au „sărit” pe el pentru a face un selfie împreună, iar campionul a fost chiar cel care a realizat fotografia. În acest context, activitatea din benzinărie a fost paralizată pentru câteva minute.

David Popovici a înotat în Marea Neagră

David Popovici a avut un weekend plin. Duminică, 31 august, acesta a ajuns și pe litoral, acolo unde a înotat în Marea Neagră, în cadrul unui alt eveniment.

Fenmenul natației s-a luptat cu valurile și a luat medalie, la cursa în ape deschise, defășurată la Jupiter. Campionul olmpic și mondial a înotat cu ștafeta lui Dinamo. David Popovici și echipa sa au luat argintul.

„Mamă, ce valuri! La un moment dat, m-am trezit cu capul în direcția opusă”, a declarat la final, pentru as.ro.

Citește și: Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Campionul i-a impresionat pe cei prezenți

Nici aici nu a „scăpat” de fani! Ulterior, copiii s-au strâns în jurul lui pentru o poză de colecție cu idolul lor, căuia i-au și scandat numele pe plajă.

Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Campionul i-a impresionat pe cei prezenți
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Campionul i-a impresionat pe cei prezenți
Motivul pentru care David Popovici a refuzat Salonul Oficial. Declarația campionului mondial i-a surprins pe toți
Motivul pentru care David Popovici a refuzat Salonul Oficial. Declarația campionului mondial i-a surprins pe toți
