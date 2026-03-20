Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul cu Turcia. Ce surprize a pregătit „IL Luce”

România juca în deplasare cu Turcia joi, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru Mondiale. Selecționerul Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciul crucial cu Turcia, care ne poate aduce mai aproape de World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
Mircea Lucescu a pregătit câteva surprize pentru barajul crucial, precum Mihai Popa (CFR Cluj), Andrei Coubiş (U Cluj) şi Marius Coman (UTA Arad), potrivit as.ro.
Lotul României pentru meciul cu Turcia
Iată cum arată lotul României, potrivit anunțului făcut de selecționer:
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT și Ioan VERM
Tricolorii se vor reuni astfel sâmbătă, pe 21 martie, în baza de la Mogoşoaia, iar miercuri echipa lui Mircea Lucescu va pleca spre Istanbul. România va susţine un singur antrenament în Turcia, în seara de dinaintea partidei. Dacă vor câștiga meciul cu Turcia, tricolorii vor juca finala pentru World Cup 2026 cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.
Antena transmite în exclusivitate World Cup în România.