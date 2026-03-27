Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia

Aseară a avut loc meciul Turcia – România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Martie 2026, 09:02 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 09:44
Înainte de conferința de presă care a avut loc ieri înainte de meciul Turcia - România, un jurnalist i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu. | Hepta

Înaintea meciului Turcia – România, Mircea Lucescu a fost primit cu mare fast de turci, find unul dintre numele legendare ale fotbalului românesc.

Supranumit "Il Luce" pentru talentul tău în fotbal, selecționerul a fost primit cu mare respect și apreciere de turci înainte de meciul decisiv. Gestul care i-a surprins pe toți, chiar și pe Mircea Lucescu, a fost atunci când unul dintre jurnaliști i-a sărutat mâna.

Acesta a fost un semn de prețuire și respect pentru cariera sa îndelungată în lumea sportului și pentru faptul că a făcut istorie în fotbal.

Citește și: S-a aflat adevărul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce informații au ieșit la iveală și ce a declarat selecționerul

Ne amintim că Mircea Lucescu a făcut istorie și în fotbalul turc, în perioada în care a fost antrenor la Beșiktaș și Galatasaray. De asemenea, " Il Luce" a fost și selecționer al naționalei Turciei și este o legendă pentru fotbalul din Turcia.

Jurnalistul Turc Ismail Er de la publicația Hürriyet i-a pupat mâna, în semn de respect, lui Mircea Lucescu, aducând un zâmbet pe fața selecționerului nostru.

Gestul neașteptat a stârnit controverse. În timp ce unii l-au considerat nepotrivit, alții au lăudat inițiativa jurnalistului.

După ce au dat mâna, Mircea Lucescu și jurnalistul au făcut o fotografie împreună, iar apoi a avut conferința de presă.

Citește și: Diagnosticul neașteptat primit de Mircea Lucescu de la medicii din Belgia. Ce urmează să i se întâmple

„L-am întâlnit pe Mircea Lucescu, cel care a antrenat în Turcia. Am fost martori la felul în care antrenorii turci aleargă după bani, în timp ce Lucescu nu s-a angajat niciodată în negocieri neonorabile pentru bonusuri sau compensații, nu a dat niciodată dovadă de aroganță sau mândrie.

L-am îmbrățișat cu dragoste și i-am urat succes, am adăugat: „De la Campionatul Mondial din 2002, urmărim turneul doar la televizor. Fie ca dragostea și respectul să aducă întotdeauna victoria Turciei!”, iar Lucescu a zâmbit în timp ce vorbeam. Cum se spune, fotbalul este despre prietenie și pace. Indiferent de scor, viața merge înainte”, a scris Ismail Er pe contul lui de Instagram la descrierea postării cu Mircea Lucescu.

Pe cât de recunoscător a fost Mircea Lucescu pentru primirea călduroasă, pe atât a fost de dezamăgit să vadă rezultatul meciului. Tricolorii nu au reușit să înscrie, iar jocul lor a apărut că s-a bazat mai mult pe apărare. Scorul final a fost 1-0 pentru Turcia, iar echipa noastră națională se întoarce acasă fără victorie, ratând astfel și calificarea în finala pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026.

Dacă tricolorii ar fi câștigat acest meci, ar fi urmat un meci cu Kosovo sau Slovacia pe 31 martie. Se pare, însă, că echipa națională a pierdut această șansă.

Citește și: Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul cu Turcia. Ce surprize a pregătit „IL Luce”

AS.ro Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Observatornews.ro A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Antena 3 Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!

Turcia - România 1-0.
Turcia - România 1-0. "Tricolorii" au ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
(P) Cupa Mondială 2026: Play-off-uri Europa – 16 „naționale” pentru 4 locuri
(P) Cupa Mondială 2026: Play-off-uri Europa – 16 „naționale” pentru 4 locuri
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el”
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România BZI
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte Jurnalul
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
