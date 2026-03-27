Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia

Aseară a avut loc meciul Turcia – România, meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026.

Înainte de conferința de presă care a avut loc ieri înainte de meciul Turcia - România, un jurnalist i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu. | Hepta

Înaintea meciului Turcia – România, Mircea Lucescu a fost primit cu mare fast de turci, find unul dintre numele legendare ale fotbalului românesc.

Supranumit "Il Luce" pentru talentul tău în fotbal, selecționerul a fost primit cu mare respect și apreciere de turci înainte de meciul decisiv. Gestul care i-a surprins pe toți, chiar și pe Mircea Lucescu, a fost atunci când unul dintre jurnaliști i-a sărutat mâna.

Un jurnalist i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înaintea meciului Turcia - România

Acesta a fost un semn de prețuire și respect pentru cariera sa îndelungată în lumea sportului și pentru faptul că a făcut istorie în fotbal.

Citește și: S-a aflat adevărul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce informații au ieșit la iveală și ce a declarat selecționerul

Ne amintim că Mircea Lucescu a făcut istorie și în fotbalul turc, în perioada în care a fost antrenor la Beșiktaș și Galatasaray. De asemenea, " Il Luce" a fost și selecționer al naționalei Turciei și este o legendă pentru fotbalul din Turcia.

Jurnalistul Turc Ismail Er de la publicația Hürriyet i-a pupat mâna, în semn de respect, lui Mircea Lucescu, aducând un zâmbet pe fața selecționerului nostru.

Gestul neașteptat a stârnit controverse. În timp ce unii l-au considerat nepotrivit, alții au lăudat inițiativa jurnalistului.

După ce au dat mâna, Mircea Lucescu și jurnalistul au făcut o fotografie împreună, iar apoi a avut conferința de presă.

Citește și: Diagnosticul neașteptat primit de Mircea Lucescu de la medicii din Belgia. Ce urmează să i se întâmple

„L-am întâlnit pe Mircea Lucescu, cel care a antrenat în Turcia. Am fost martori la felul în care antrenorii turci aleargă după bani, în timp ce Lucescu nu s-a angajat niciodată în negocieri neonorabile pentru bonusuri sau compensații, nu a dat niciodată dovadă de aroganță sau mândrie.

L-am îmbrățișat cu dragoste și i-am urat succes, am adăugat: „De la Campionatul Mondial din 2002, urmărim turneul doar la televizor. Fie ca dragostea și respectul să aducă întotdeauna victoria Turciei!”, iar Lucescu a zâmbit în timp ce vorbeam. Cum se spune, fotbalul este despre prietenie și pace. Indiferent de scor, viața merge înainte”, a scris Ismail Er pe contul lui de Instagram la descrierea postării cu Mircea Lucescu.

Pe cât de recunoscător a fost Mircea Lucescu pentru primirea călduroasă, pe atât a fost de dezamăgit să vadă rezultatul meciului. Tricolorii nu au reușit să înscrie, iar jocul lor a apărut că s-a bazat mai mult pe apărare. Scorul final a fost 1-0 pentru Turcia, iar echipa noastră națională se întoarce acasă fără victorie, ratând astfel și calificarea în finala pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026.

Dacă tricolorii ar fi câștigat acest meci, ar fi urmat un meci cu Kosovo sau Slovacia pe 31 martie. Se pare, însă, că echipa națională a pierdut această șansă.

Citește și: Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul cu Turcia. Ce surprize a pregătit „IL Luce”