Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu. De peste 59 de ani îl susține necondiționat

Cine este Neli Lucescu, femeia care i-a fost alături lui Mircea Lucescu peste 50 de ani. Povestea discretă și emoționantă din spatele uneia dintre cele mai solide familii din România.

Discreția lui Neli Lucescu continuă să fascineze, iar povestea lor de dragoste rămâne una autentică.

Se spune că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie puternică, iar Neli Lucescu este, fără îndoială, un pilon de susținere în familia Lucescu.

Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu

Discretă și elegantă, ea a preferat întotdeauna să stea departe de lumina reflectoarelor și nu vorbește des în public. Considerată „doamna din umbră a Luceștilor”, Neli are o poveste de viață impresionantă. De-a lungul anilor, Mircea Lucescu a vorbit adesea despre soția sa, descriind-o drept o femeie „incredibilă”.

Cum s-au cunoscut Mircea Lucescu și soția sa

Cei doi s-au căsătorit în 1967, pe când Mircea Lucescu avea doar 22 de ani. Împreună au construit o familie solidă și au un fiu cunoscut, Răzvan Lucescu, dar și doi nepoți, Matei și Maira-Luiza. După aproape șase decenii de căsnicie, relația lor rămâne un exemplu de stabilitate și devotament.

Povestea lor de iubire a început încă din vremea studenției. Amândoi erau studenți în București: Mircea Lucescu studia la Academia de Studii Economice, iar Neli la Politehnică. Cei doi s-au cunoscut la căminul studențesc, iar prima întâlnire a fost începutul unei relații de durată.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână. Când ea a coborât, am coborât și eu, deși nu trebuia să cobor acolo, și m-am oferit să-i duc bagajul. Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme”, a povestit Mircea Lucescu despre începuturile relației lor.

La rândul ei, Neli Lucescu a vorbit despre legătura puternică dintre ei și despre echilibrul care i-a ajutat să rămână împreună atâția ani.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim și dorim aceleași lucruri. Mircea este contrar caracterului meu. El este foarte energic, foarte ambițios, foarte luptător. Eu renunț mai ușor, dar pentru familia mea am o ambiție uriașă – să fie oameni educați, buni, care să răspundă nevoilor celor din jur”, a spus Neli.

Discreția lui Neli Lucescu continuă să fascineze, iar povestea lor de dragoste rămâne una autentică, construită pe respect, înțelegere și sprijin reciproc. Este dovada că, dincolo de carierele de succes și de lumina reflectoarelor, familia rămâne cel mai important pilon al unei vieți împlinite.