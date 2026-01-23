Antena Căutare
Home News Sport Mircea Lucescu, internat de urgență. Ce probleme de sănătate are selecționerul

Mircea Lucescu, internat de urgență. Ce probleme de sănătate are selecționerul

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a ajuns de urgență la spital, după ce starea sa de sănătate s‑a deteriorat brusc. Surse medicale citate de ProSport au confirmat că tehnicianul de 80 de ani se află sub supravegherea atentă a medicilor, fiind monitorizat permanent.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 11:08 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 11:47
Galerie
Internarea de urgență a lui Mircea Lucescu a stârnit îngrijorare atât în rândul apropiaților, cât și al fanilor naționalei | Hepta

Problemele au început după Crăciun, când Lucescu a suferit o răceală puternică. Afecțiunea s‑a complicat și i‑a afectat inima, ceea ce a dus la agravarea stării sale generale. Din cauza simptomelor persistente, selecționerul a fost nevoit să renunțe la deplasarea planificată în Antalya, unde intenționa să urmărească pregătirea echipelor din Superliga.

Internarea de urgență a stârnit îngrijorare atât în rândul apropiaților, cât și al fanilor naționalei, mai ales că România se află într‑o perioadă importantă de pregătire. În prezent, medicii încearcă să stabilizeze situația și să prevină complicațiile suplimentare.

Deocamdată nu există un termen clar privind externarea sau revenirea lui Mircea Lucescu la activitatea obișnuită, însă apropiații speră ca starea sa să se îmbunătățească în zilele următoare.

Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a fost internat în spital

Articolul continuă după reclamă

Se pare că o gripă severă pe care a avut-o după Crăciun l-a făcut pe Mircea Lucescu să revină pe patul de spital. Deși a primit un tratament foarte puternic, selecționerul României a avut parte de complicații.

Probleme de sănătate pe care le avea s-au agravat, motiv pentru care a apelat imediat la ajutorul doctorilor. Pentru a liniști pe toată lumea, Mircea Lucescu are mare încredere în specialiști și speră să își revină rapid.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a dezvăluit antrenorul, potrivit golazo.ro.

Prin ce intervenții chirurgicale a trecut Mircea Lucescu de-a lungul anilor

În anul 2009, selecționerul României a trecut prin momente cumplite. Acesta a fost operat de urgență pe cord din cauza problemelor cu inima. Pe atunci, Mircea Lucescu era la conducerea echipei ucrainene Șahtior Donețk.

Mai mult, antrenorul a fost supus unei intervenții chirurgicale și la începutul anului trecut. Puțini sunt cei care știu că Mircea Lucescu avea și o problemă mai veche la șold pe care a rezolvat-o abia în ianuarie 2025. Deși trebuie să apeleze la operație mult mai devreme, acesta a amânat-o pentru a nu perturba pregătirea meciurilor României din Liga Națiunilor.

De asemenea, selecționerul României a mai ajuns în sala de operații și în 2012 după un accident de mașină.

mircea lucescu in geaca albastra

Mai multe informații, pe prosport.ro.

Cum a reacționat Ilie Năstase după ce fiica lui adoptivă a ajuns pe străzi. Cu cine ținea legătura Charlotte: „Îmi scria... Naomi Osaka și-a cerut scuze față de Sorana Cîrstea după confruntarea de la Australian Open. Cu ce i-a greșit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro Cum a ajuns celebră văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu după ce a făcut o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar" Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Asemănarea dintre cele două crime care au zguduit România. Ce i-a făcut pe criminali să recurgă la un astfel de gest Asemănarea dintre cele două crime care au zguduit România. Ce i-a făcut pe criminali să recurgă la un astfel de gest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum a reacționat Ilie Năstase după ce fiica lui adoptivă a ajuns pe străzi. Cu cine ținea legătura Charlotte: „Îmi scria...”
Cum a reacționat Ilie Năstase după ce fiica lui adoptivă a ajuns pe străzi. Cu cine ținea legătura Charlotte:...
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor
Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Ce să consumi, conform specialiștilor Catine.ro
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit cinci luni. Ce imagine înduioșătoare a publicat Elena Hagi cu băiețelul lor
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit cinci luni. Ce imagine înduioșătoare a publicat Elena Hagi cu băiețelul lor
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent
Anahí și Poncho s-au reunit la 22 de ani de la difuzarea telenovelei Rebelde. Cum arată cei doi în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros
Supă de cartofi cu bacon și morcovi. O rețetă ideală pentru un prânz savuros HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment
Paris Hilton a strălucit ca o prințesă la premiera documentarului său. Imagini de la spectaculosul eveniment Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz
Mini tarte cu cremă de brânză, roșii cherry și rondele de praz Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x