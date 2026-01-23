Mircea Lucescu, internat de urgență. Ce probleme de sănătate are selecționerul

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a ajuns de urgență la spital, după ce starea sa de sănătate s‑a deteriorat brusc. Surse medicale citate de ProSport au confirmat că tehnicianul de 80 de ani se află sub supravegherea atentă a medicilor, fiind monitorizat permanent.

Problemele au început după Crăciun, când Lucescu a suferit o răceală puternică. Afecțiunea s‑a complicat și i‑a afectat inima, ceea ce a dus la agravarea stării sale generale. Din cauza simptomelor persistente, selecționerul a fost nevoit să renunțe la deplasarea planificată în Antalya, unde intenționa să urmărească pregătirea echipelor din Superliga.

Internarea de urgență a stârnit îngrijorare atât în rândul apropiaților, cât și al fanilor naționalei, mai ales că România se află într‑o perioadă importantă de pregătire. În prezent, medicii încearcă să stabilizeze situația și să prevină complicațiile suplimentare.

Deocamdată nu există un termen clar privind externarea sau revenirea lui Mircea Lucescu la activitatea obișnuită, însă apropiații speră ca starea sa să se îmbunătățească în zilele următoare.

Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a fost internat în spital

Se pare că o gripă severă pe care a avut-o după Crăciun l-a făcut pe Mircea Lucescu să revină pe patul de spital. Deși a primit un tratament foarte puternic, selecționerul României a avut parte de complicații.

Probleme de sănătate pe care le avea s-au agravat, motiv pentru care a apelat imediat la ajutorul doctorilor. Pentru a liniști pe toată lumea, Mircea Lucescu are mare încredere în specialiști și speră să își revină rapid.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a dezvăluit antrenorul, potrivit golazo.ro.

Prin ce intervenții chirurgicale a trecut Mircea Lucescu de-a lungul anilor

În anul 2009, selecționerul României a trecut prin momente cumplite. Acesta a fost operat de urgență pe cord din cauza problemelor cu inima. Pe atunci, Mircea Lucescu era la conducerea echipei ucrainene Șahtior Donețk.

Mai mult, antrenorul a fost supus unei intervenții chirurgicale și la începutul anului trecut. Puțini sunt cei care știu că Mircea Lucescu avea și o problemă mai veche la șold pe care a rezolvat-o abia în ianuarie 2025. Deși trebuie să apeleze la operație mult mai devreme, acesta a amânat-o pentru a nu perturba pregătirea meciurilor României din Liga Națiunilor.

De asemenea, selecționerul României a mai ajuns în sala de operații și în 2012 după un accident de mașină.

