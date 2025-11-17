Antena Căutare
Selecționerul naționalei de fotbal a României a răspuns la cea mai mare și recentă curiozitate a suporterilor. Iată ce a spus despre plecarea sa și cum a adus vorba despre demitere.

Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 12:36 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 14:03
Mircea Lucescu a devenit ținta multor români dezamăgiți de rezultatul pe care l-a obținut echipa națională în meciul împotriva Bosniei. Faptul că România nu mai are nicio șansă să se claseze pe unul dintre primele două locuri din Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial 2026 i-a făcut pe suporteri, și nu numai, să îl învinovățească pe selecționerul echipei de eșecul de la Zenica.

Printre cei care și-au arătat nemulțumirea față de „Il Luce” s-au numărat și Daniel Stanciu, oficialul celor de la FC Argeș, dar și Nicolae Negrilă, fostul fundaș dreapta al Universității Craiova.

Mircea Lucescu, pus la zid după meciul pierdut de România. Ce reproșuri i-au fost aduse antrenorului

Numărul celor care îi contestă valoarea lui Mircea Lucescu la naționala României este în continuă creștere, tot mai mulți oficiali expunându-și punctul de vedere, conform căruia acesta nu ar mai fi potrivit în prezent pentru funcția pe care o ocupă.

Selecționerul naționalei nu a scăpat nici de criticile aduse de presa bosniacă, care l-a numit „un mare expert, dar și un mare ipocrit”, fiind „scos din sărite după meciul de la Zenica”. Potrivit slobodna-bosna.ba, sursă citată de Antena Sport, din punctul de vedere al lui Mircea Lucescu „toți sunt vinovați, dar nu și el”.

Daniel Stanciu este unul dintre oficialii care i-a pus la îndoială valoarea lui „Il Luce”, declarând că Mirel Rădoi sau Cosmin Contra i-au fost superiori.

„Noi am pierdut din unitatea aia a grupului. Noi am făcut rezultate prin grup. Când am fost un grup, am reușit să obținem niște rezultate extraordinare. Noi nu avem un lider, simțeai asta, vedeai acum doi-trei ani. Cu tot respectul pentru Mircea Lucescu, este sub Rădoi, sub Contra. Vorbesc de echipa națională.

Cu Rădoi am fost la un baraj, ne-am calificat la un baraj. Bine, și cu Mircea Lucescu ne-am calificat la un baraj din Liga a III-a. De exemplu, cu Rădoi, echipa juca. Cu tot respectul pentru cariera lui Mircea Lucescu, e un antrenor care de multe ori la echipa națională, când a fost selecționer, la România și Turcia, nu a avut rezultate”, a declarat oficialul celor de la FC Argeș, potrivit iamsport.ro.

Și Nicolae Negrilă, fost elev pe care Mircea Lucescu l-a avut la naționala României în primul său mandat, s-a declarat nemulțumit de prestația antrenorului.

„După părerea mea, vremea lui nea Mircea în antrenorat a trecut, așa cum ne-a trecut vremea tuturor în fotbal, fie ca fotbaliști, fie ca antrenori. Lasă, nea Mircea, pe altul mai tânăr, fără nicio supărare! Sunt dureroase vorbele mele, dar pe timpul meu chiar aveam o națională puternică. Am jucat la națională cu un Ștefănescu, Balaci, Iorgulescu, Iordănescu, Țicleanu, Cămătaru, Marcel Răducanu, venise și tânărul de pe atunci Gică Hagi.

Și, da, l-am avut antrenor tot pe nea Mircea, dar nea Mircea avea pe atunci vreo 40 și ceva de ani. Ce echipă aveam pe atunci. De aia mă doare și sunt acum atât de supărat. Hai să nu o mai dăm, nea Mircea, pe arbitraj, pentru că nu e cazul. Arbitraje din alea bune le-ai avut pe timpul lui Dinamo. S-au dus vremurile alea. Problema este că nu ai făcut primul 11 cum trebuie. Nea Mircea Lucescu a greșit rău de tot echipa, dar rău de tot”, a declarat fostul fundaş dreapta al Universităţii Craiova, potrivit prosport.ro.

Cum a răspuns Mircea Lucescu după ce s-a adus în atenție plecarea lui de la echipa națională

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi, chiar înainte de meciul cu San Marino, „Il Luce” a primit o întrebare care se afla deja pe buzele tuturor. Este vorba despre plecarea sa de la echipa națională, pe care, în cele din urmă, a negat-o cel puțin pentru un moment.

„Nu mă întrebaţi. Întrebaţi-mă de jocul de mâine. Aia e cel mai important. Vom vedea ce va fi“, a spus acesta, dând de înțeles că decizia va fi luată pe viitor.

Întrebat cine este vinovat pentru ocuparea locului 3 în Grupa F preliminariilor, selecționerul a răspuns clar și răspicat că el este cel responsabil.

Mircea Lucescu, Amar Dedić, Virgil Ghita și Amir Hadžiahmetović
„Eu, eu dragă, pentru că eu răspund. Eu sunt responsabil de tot ce înseamnă rezultat, ei (n.r. jucătorii) sunt responsabili de joc. Altceva vrei? O să mă întrebi când mă demit (n.r. cei de la federație). Eu mă demit, nu mă demite nimeni, deci nu e nicio problemă“, a declarat acesta, potrivit Antena Sport.

