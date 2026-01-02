Soția lui Dan Petrescu a petrecut Revelionul departe de fostul antrenor. Unde se afla ea în timp ce el era singur în București

Adriana Petrescu, soția lui Dan Petrescu, nu a petrecut sărbătorile de iarnă alături de soțul ei.

Fostul antrenor al CFR Cluj se confruntă cu probleme de sănătate și în ultimele săptămâni a fost văzut din ce în ce mai slăbit din cauza tratamentului de chimioterapie pe care îl urmează.

Recent, paparazzi l-au surprins plimbându-se singur pe străzile din București, în timp ce soția lui a ales să petreacă sărbătorile departe de România.

Adriana Petrescu nu a petrecut sărbătorile alături de Dan Petrescu

Se pare că Adriana și Dan Petrescu nu au petrecut împreună Crăciunul și Revelionul. Fostul antrenor, aflat într-o perioadă dificilă din cauza unei afecțiuni severe, a rămas singur în Capitală, departe de familia sa.

Adriana Petrescu este stabilită peste hotare de mai bine de 5 ani. Ea și fiica ei au petrecut Revelionul în Dubai și s-au fotografiat împreună în noaptea dintre ani. Recent, Adriana Petrescu a împlinit 49 de ani și a ales să își sărbătorească și ziua de naștere departe de România.

De Revelion, Adriana și Jennifer au purtat ținute asortate de culoare aurie, bucurându-se din plin de vremea călduroasă și de atmosfera de sărbătoare. Fostul sportiv a lipsit din fotografiile lor de sărbători pentru că el a rămas acasă în București.

Apropiații fostului antrenor au declarat recent că Dan Petrescu ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza problemelor de sănătate de care suferă. Acesta refuză să dea declarații despre afecțiunea sa și preferă să păstreze detaliile departe de ochii presei și ai curioșilor, în cea mai mare discreție.

Din cauza tratamentelor pe care le urmează pentru a se însănătoși, Dan Petrescu pare acum mult mai slab, iar ultimele imagini surprinse de paparazzi stau drept mărturie. El a fost fotografiat recent pe Șoseaua Nordului din Capitală, îmbrăcat într-o geacă neagră de iarnă cu un fes și ochelari de soare asortați, părând vizibil mai slab.

Fostul sportiv în vârstă de 58 de ani ar fi suferit chiar și o intervenție medicală. Potrivit speculațiilor apărute în presă, fostul antrenor ar fi suferit în urmă cu 7 luni o intervenție chirurgicală la nivelul amigdalelor unde ar fi avut o infecție gravă. După operație, starea lui de sănătate s-ar fi agravat ducând astfel la un tratament pe bază de chimioterapie.

Pe lângă problemele de sănătate cu care se confruntă, se pare că fostul antrenor mai are și probleme financiare. Recent au apărut speculații privind lipsa resurselor financiare pentru a-și putea achiziționa tratamentul de care are nevoie pentru a se însănătoși.

Mai mult decât atât, se pare că acum fostul antrenor nu se poate bucura de sprijinul direct al familiei sale, de vreme ce soția sa și fiica lor, Jennifer, au ales să îl lase singur de sărbători.

