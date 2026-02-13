Dan Petrescu revine în fotbal după zvonurile potrivit cărora ar fi grav bolnav. Ce a transmis antrenorul

Antrenorul Dan Petrescu a anunțat în urmă cu puțin timp că revine în fotbal.

Fostul antrenor de la CFR Cluj revine în fotbal după ce s-a speculat vreme de mai multe luni că acesta s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate.

El nu a dorit să vorbească despre starea lui de sănătate, însă a anunțat că a depășit perioada dificilă, se simte mult mai bine acum și va reveni pe banca tehnică.

Când se va întoarce Dan Petrescu pe banca tehnică

După ce s-a vehiculat că este grav bolnav, Dan Petrescu a decis să lămurească lucrurile, având în vedere că nu s-a știut nimic concret despre diagnosticul primit sau tratamentul pe care l-a urmat.

Recent el a fost surprins de paparazzi pe străzile din București și se vede în noile fotografii că a slăbit foarte mult. Acest lucru i-a determinat pe mulți să speculeze că fostul antrenor ar suferi de cancer și că probabil face chimioterapie.

Nu au apărut declarații clare, nici din partea lui, dar nici din partea familiei sale.

Luna trecută jurnalistul englez Neil Barnett a dorit să lămurească toată situația după ce a luat legătura cu Dan Petrescu și a aflat că zvonurile din presă nu erau adevărate.

Sportivul a fost întrebat dacă se va întoarce pe banca tehnică din vară, dar el a răspuns că plănuiește să se întoarcă mai devreme de atât.

„Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, a spus Dan Petrescu, pe un ton energic, pentru Digisport.

Dan Petrescu a dezvăluit că nu are cancer, ci s-a confruntat cu niște probleme la nivelul gâtului și mai are o lună de tratament pentru a-și reveni complet.

"Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent", a scris Neil Barnett pe rețeaua de socializare X.

