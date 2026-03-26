(P) Cupa Mondială 2026: Play-off-uri Europa – 16 „naționale” pentru 4 locuri

Suntem pe ultima sută de metri a calificărilor la campionatul mondial în urma cărora vom avea, în sfârșit, grupele complete. Un loc poate fi al României.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 11:26 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 11:26
Opt semifinale și patru finale vor stabili ultimele patru echipe naționale europene care vor primi bilete la Campionatul Mondial de fotbal 2026 organizată de Canada, Mexic și SUA.

Semifinalele se joacă joi și încep chiar cu meciul României:

19:00 Turcia – ROMÂNIA

21:45 Cehia – Irlanda, Danemarca – Macedonia de Nord, Italia – Irlanda de Nord, Polonia – Albania, Slovacia – Kosovo, Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina, Ucraina – Suedia.

România a terminat grupa de calificare abia pe locul trei dar are șansa de juca acest play-off datorită parcursului bun din Nations League - Liga C din 2024, când a terminat grupa sa pe primul loc și a obținut și promovarea în Liga B.

Meciul se dispută într-o singură manșă, la Istanbul, Turcia având astfel avantajul terenului propriu. Ambele naționale speră să revină la un campionat mondial după lungi perioade fără prezențe, pentru România trecând 28 de ani de la ultima participare, CM 1998 din Franța. Turcia este favorită având și jucători mai bine cotați, precum și experiența unor performanțe mai importante.

Cele patru finale, marți

Câștigătoarele celor opt semifinale vor mai avea apoi un ultim hop - o „finală” de play-off. Pe traseul României se află câștigătoarea dintre Slovacia și cunoștința noastră din grupele de calificare și din Liga Națiunilor, Kosovo. În cazul unei victorii în Turcia, România va disputa și finala tot în deplasare.

Tabloul complet:

Țara Galilor / Bosnia și Herțegovina vs Italia / Irlanda de Nord

Ucraina / Suedia vs Polonia / Albania

Slovacia / Kosovo vs Turcia / România

Cehia / Irlanda vs Danemarca / Macedonia de Nord

