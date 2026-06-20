Pensia umilitoare pe care o primește Mihai Neșu de la statul român: „Mi-e și rușine”. Cât încasează de la Olanda lunar

Mihai Neșu, fotbalistul care a suferit o gravă accidentare în Olanda, în timpul unui antrenament, primește pensie atât de la statul român, cât și de la cel olandez.

Pensia umilitoare pe care o primește Mihai Neșu de la statul român: „Mi-e și rușine”. Cât îi dă Olanda lunar | Hepta/Captură Facebook

Mihai Neșu și-a dedicat întreaga carieră fotbalistică la trei cluburi de seniori: FC Bihor Oradea, Steaua București (actuala FCSB) și formația olandeză FC Utrecht.

Din păcate, activitatea sa fotbalistică s-a încheiat prematur, în anul 2011, atunci când a suferit o gravă accidentare. În urma coliziunii cu un coleg, românul a căzut, suferind o fractură de vertebră cervicală, ceea ce a dus la paralizie de la gât în jos.

În ciuda diagnosticului, Mihai Neșu a luptat constant pentru recuperare și a transformat tragedia personală într-un proiect de ajutor pentru alți oameni. Iată ce pensie primește de la statul român comparativ cu cea din Olanda!

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Ce pensie primește Mihai Neșu de la statul român

Cu multe eforturi, fostul fotbalist în vârstă de 43 de ani a înființat „Fundația Mihai Neșu”. Zi de zi, locul ajută copii și adulți cu dizabilități neuromotorii.

Mihai Neșu a mai construit și Complexul de Recuperare „Sfântul Nectarie” lângă Oradea, inaugurat în 2024. Până acum, fundația lui Mihai Neșu a ajutat peste 500 de persoane, potrivit Fanatik.

Fotbalistul, care în România s-a consacrat la Steaua, actuala FCSB, primește lunar o pensie în valoare de 500 de lei pe lună. Sora lui are o pensie de însoțitor, în valoare de 300-400 de euro, potrivit sursei citate.

„Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora fostul jucător) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale. Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum.

Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist”, mărturisea, în trecut Mihai, Neşu, într-un interviu televizat, citat de sursa menționată mai sus.

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Pensia pe care o primește Mihai Neșu în Olanda

În vara anului 2008, Mihai Neșu și-a început aventura în Olanda, la FC Utrecht. Olandezii au plătit circa 1,2 milioane de euro pentru român. În primul sezon (2008-2009), Mihai Neșu a fost printre cei mai buni fundași stânga din Eredivisie, potrivit Fanatik.

Însă, accidentarea gravă din mai 2011 i-a pus capăt carierei de fotbalist. Lunar, fostul fostbalist încasează de la statul olandez o pensie de 3.000 de euro.

Ce spunea Mitică Dragomir despre pensia lui Mihai Neșu: „N-am crezut”

Dumitru Dragomir și-a spus ferm opinia, pentru Fanatik, atunci când a aflat ce pensie încasează Mihai Neșu de la statul român.

„Mi-e rău. Eu cred că aia e pensia de handicap. Deci 500 de lei pensie? Ştii cât costa la Marriott ieri un tacâm la masa de prânz? La, cum se numeşte... un brunch. Este taxa fixă de 100 de euro, 500 de lei de persoană. Cât câştigă Mihai Neşu într-o lună costă un brunch la hotel, acolo. Eu spun ca idee, ca termen de comparaţie. N-am crezut. Şi dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o ruşine. Era o ruşine”, a spus Mitică Dragomir, potrivit sursei citate.