Antena Căutare
Home News Sport Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la aproape 15 ani de la accidentul care l-a trimis în scaunul cu rotile: „Dumnezeu m-a ajutat”

Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la aproape 15 ani de la accidentul care l-a trimis în scaunul cu rotile: „Dumnezeu m-a ajutat”

Mihai Neșu a dezvăluit cum a reușit să treacă peste accidentul de acum aproape 15 ani, care i-a schimbat complet destinul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 17:15 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:30
Galerie
Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la aproape 15 ani de la accidentul care l-a trimis în scaunul cu rotile: „Dumnezeu m-a ajutat” | Captură Facebook

În urmă cu aproape 15 ani, Mihai Neșu a rămas paralizat de la mijloc în jos și trăiește în scaun cu rotile, în urma accidentului groaznic suferit la un antrenament al echipei FC Utrecht.

În ultimii ani, fostul jucător de fotbal a reușit să își găsească sensul existenței, mai ales după ce a început să urmeze calea credinței.

Citește și: Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. Cum arată și ce planuri mai are fostul fotbalist

Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentul tragic de acum aproape 15 ani: „M-a ajutat Dumnezeu”

Articolul continuă după reclamă

Mihai Neșu s-a adaptat la noua realitate și a început să se dedice ajutorării celor aflați în suferință. Fostul fotbalist a recunoscut că primii ani de după accident au fost extrem de grei. Se simțea lipsit de sens și de motivație, însă credința în Dumnezeu l-a ajutat să meargă mai departe.

„Sunt alții care fac mai multe lucruri decât mine. M-a ajutat Dumnezeu. Nu pot să-mi explic (...) A însămânțat în capul meu diferite lucruri, de la care au plecat toate aceste lucruri”, a mărturisit Mihai Neșu, într-un interviu pentru gsp.ro, citat de Revista Viva.

„Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a oferit această viață, după ce în primii ani mă vedeam inutil. Și acum ne minunăm de ce am realizat. După ce m-am accidentat, am zis că nu mai am niciun vis și niciun gând. Voiam doar putere să-mi duc viața mai departe. Dar L-am lăsat pe Dumnezeu. Sfinții Părinți zic că dacă te lași în voia lui Dumnezeu, duci o viață minunată. El vede mai bine ce ai nevoie în viață. Doar că noi avem anumite dorințe (...) Iar după ce ni le îndeplinim, vedem că nu erau ceea ce ne doream. Și eu am pățit de multe ori lucrul acesta. Dar m-am lăsat în voia lui Dumnezeu. Iar acum mi-a dat un scop”, a adăugat Mihai Neșu, potrivit surselor citate mai sus.

Fostul fotbalist urmărește în continuare meciurile de fotbal, însă se dedică ajutorării copiilor și adulților care au nevoie de îngrijiri medicale prin fundația sa, situată la marginea orașului Oradea.

Citește și: Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de operație

Mihai Neșu a inaugurat Complexul de recuperare „Sfântul Nectarie” la Oradea

Complexul a fost construit din donațiile făcute în urma campaniilor susținute constant de fostul fotbalist. Cu ocazia inaugurării și a cazării primilor copii la complex, Mihai Neșu a ținut să le mulțumească tuturor celor care au donat bani.

„Vă mulțumim vouă, tuturor celor care ați contribuit ca aceste cazări să existe. Am încercat să le facem plăcute, să mai îmblânzim puțin și viața părinților/aparținătorilor care sunt în permanență însoțitorii celor cu dizabilități”, a declarat fostul fotbalist, citat de Revista Viva.

Complexul este deschis și adulților, însă există liste de așteptare pentru a putea prinde un loc.

Pe pagina Fundației „Mihai Neșu” se menționează că pot fi primiți acolo cei „care au suferit accidente vasculare, traumatisme cerebrale, traumatisme vertebro-medulare sau care suferă de paralizie cerebrală”.

La un an de la inagurarea complexului, Mihai Neșu a explicat că zeci de copii și adulți veniți la complex beneficiază de cele mai noi tratamente și cele mai moderne aparaturi.

„Facem kinetoterapie, hidroterapie în bazin, scripetoterapie, TheraSuit, o terapie specială inventată de americani pentru cei cu dizabilități neuromotorii. Mai facem și terapie craniosacrală și una numită manipulare fascială, care lucrează pe toate fasciile mușchilor. Avem psihopedagogie, terapie comportamentală, terapie ocupațională. O să avem și hipoterapie”, a declarat el pentru gsp.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Complexul include și o biserică și un teren de minifotbal.

+5
Mai multe fotografii

„Terenul de minifotbal are 42×22, avem și o tribună de 100 de locuri. E gazon aprobat de FIFA și UEFA. Se mai joacă tot felul de meciuri, facem turnee, mai vine lumea să joace. Avem o echipă a fundației, care joacă săptămânal. Jucăm cu tot felul de firme. Nu suntem extraordinar de buni, dar am câștigat un turneu la un moment dat (...) Eu am jucat destul fotbal. Acum îi mai lăsăm și pe alții”, a mai declarat Mihai Neșu, potrivit surselor citate.

Naomi Osaka și-a cerut scuze față de Sorana Cîrstea după confruntarea de la Australian Open. Cu ce i-a greșit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital
Observatornews.ro "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Naomi Osaka și-a cerut scuze față de Sorana Cîrstea după confruntarea de la Australian Open. Cu ce i-a greșit
Naomi Osaka și-a cerut scuze față de Sorana Cîrstea după confruntarea de la Australian Open. Cu ce i-a greșit
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului Catine.ro
Mircea Lucescu, internat de urgență. Ce probleme de sănătate are selecționerul
Mircea Lucescu, internat de urgență. Ce probleme de sănătate are selecționerul
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme:... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x