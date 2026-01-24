Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la aproape 15 ani de la accidentul care l-a trimis în scaunul cu rotile: „Dumnezeu m-a ajutat”

Mihai Neșu a dezvăluit cum a reușit să treacă peste accidentul de acum aproape 15 ani, care i-a schimbat complet destinul.

În urmă cu aproape 15 ani, Mihai Neșu a rămas paralizat de la mijloc în jos și trăiește în scaun cu rotile, în urma accidentului groaznic suferit la un antrenament al echipei FC Utrecht.

În ultimii ani, fostul jucător de fotbal a reușit să își găsească sensul existenței, mai ales după ce a început să urmeze calea credinței.

Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentul tragic de acum aproape 15 ani: „M-a ajutat Dumnezeu”

Mihai Neșu s-a adaptat la noua realitate și a început să se dedice ajutorării celor aflați în suferință. Fostul fotbalist a recunoscut că primii ani de după accident au fost extrem de grei. Se simțea lipsit de sens și de motivație, însă credința în Dumnezeu l-a ajutat să meargă mai departe.

„Sunt alții care fac mai multe lucruri decât mine. M-a ajutat Dumnezeu. Nu pot să-mi explic (...) A însămânțat în capul meu diferite lucruri, de la care au plecat toate aceste lucruri”, a mărturisit Mihai Neșu, într-un interviu pentru gsp.ro, citat de Revista Viva.

„Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a oferit această viață, după ce în primii ani mă vedeam inutil. Și acum ne minunăm de ce am realizat. După ce m-am accidentat, am zis că nu mai am niciun vis și niciun gând. Voiam doar putere să-mi duc viața mai departe. Dar L-am lăsat pe Dumnezeu. Sfinții Părinți zic că dacă te lași în voia lui Dumnezeu, duci o viață minunată. El vede mai bine ce ai nevoie în viață. Doar că noi avem anumite dorințe (...) Iar după ce ni le îndeplinim, vedem că nu erau ceea ce ne doream. Și eu am pățit de multe ori lucrul acesta. Dar m-am lăsat în voia lui Dumnezeu. Iar acum mi-a dat un scop”, a adăugat Mihai Neșu, potrivit surselor citate mai sus.

Fostul fotbalist urmărește în continuare meciurile de fotbal, însă se dedică ajutorării copiilor și adulților care au nevoie de îngrijiri medicale prin fundația sa, situată la marginea orașului Oradea.

Mihai Neșu a inaugurat Complexul de recuperare „Sfântul Nectarie” la Oradea

Complexul a fost construit din donațiile făcute în urma campaniilor susținute constant de fostul fotbalist. Cu ocazia inaugurării și a cazării primilor copii la complex, Mihai Neșu a ținut să le mulțumească tuturor celor care au donat bani.

„Vă mulțumim vouă, tuturor celor care ați contribuit ca aceste cazări să existe. Am încercat să le facem plăcute, să mai îmblânzim puțin și viața părinților/aparținătorilor care sunt în permanență însoțitorii celor cu dizabilități”, a declarat fostul fotbalist, citat de Revista Viva.

Complexul este deschis și adulților, însă există liste de așteptare pentru a putea prinde un loc.

Pe pagina Fundației „Mihai Neșu” se menționează că pot fi primiți acolo cei „care au suferit accidente vasculare, traumatisme cerebrale, traumatisme vertebro-medulare sau care suferă de paralizie cerebrală”.

La un an de la inagurarea complexului, Mihai Neșu a explicat că zeci de copii și adulți veniți la complex beneficiază de cele mai noi tratamente și cele mai moderne aparaturi.

„Facem kinetoterapie, hidroterapie în bazin, scripetoterapie, TheraSuit, o terapie specială inventată de americani pentru cei cu dizabilități neuromotorii. Mai facem și terapie craniosacrală și una numită manipulare fascială, care lucrează pe toate fasciile mușchilor. Avem psihopedagogie, terapie comportamentală, terapie ocupațională. O să avem și hipoterapie”, a declarat el pentru gsp.ro.

Complexul include și o biserică și un teren de minifotbal.

„Terenul de minifotbal are 42×22, avem și o tribună de 100 de locuri. E gazon aprobat de FIFA și UEFA. Se mai joacă tot felul de meciuri, facem turnee, mai vine lumea să joace. Avem o echipă a fundației, care joacă săptămânal. Jucăm cu tot felul de firme. Nu suntem extraordinar de buni, dar am câștigat un turneu la un moment dat (...) Eu am jucat destul fotbal. Acum îi mai lăsăm și pe alții”, a mai declarat Mihai Neșu, potrivit surselor citate.