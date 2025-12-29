Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. Cum arată și ce planuri mai are fostul fotbalist

Fostul fotbalist de la FCSB și de la FC Utrecht este un exemplu pentru mulți, mai ales după ce a trecut printr-un eveniment tragic care i-a schimbat viața complet în urmă cu 14 ani.

Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea. | Hepta / Captură Facebook

Mihai Neșu a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă în urmă cu 14 ani, atunci când s-a accidentat grav și a fost nevoit să renunțe la cariera de fotbalist din cauza faptului că a fost „țintuit” într-un scaun cu rotile.

Deși a fost o tragedie cumplită, el a știut cum să gestioneze totul, și, în cele din urmă, a realizat că ce s-a întâmplat a avut de fapt un motiv bineîntemeiat, descoperindu-și astfel noua chemare.

Fostul sportiv s-a îndreptat către biserică și a înțeles că noul lui țel avea să fie acela de a-i ajuta pe alții.

Încă de atunci el a pus la cale un plan bine pus la punct, ridicând un centru de recuperare în apropierea Oradei, acolo unde acum face sute de copii fericiți cu serviciile pe care le-a adus în acea zonă din țară.

Descoperă în rândurile de mai jos ce planuri mărețe are acesta pentru viitor și câți bani ar mai fi necesari pentru a-și atinge scopul în totalitate.

Mihai Neșu a construit un centru de recuperare de 7 milioane de euro la Oradea

Fostul fotbalist de la FCSB și de la FC Utrecht este un exemplu pentru mulți, mai ales după ce a trecut printr-un eveniment tragic care i-a schimbat viața complet. Încă din anul 2011 acesta se află în scaun cu rotile și are un singur scop: acela de a-i ajuta pe copiii cu dizabilități din țara noastră să se recupereze și să poată beneficia la centrul lui de tot ceea ce au nevoie pentru a putea trăi o viața normală.

Până în prezent, el a investit 7 milioane de euro în Complexul de Recuperare Sfântul Nectarie, însă recunoaște că în continuare sunt necesare sume considerabile pentru ca totul să fie bine pus la punct așa cum își dorește.

La centrul său, pacienții beneficiază de o mulțime de terapii și tratamente, însă, potrivit spuselor lui, se pare că întotdeauna este loc de mai bine.

„Facem kinetoterapie, hidroterapie în bazin, scripetoterapie, TheraSuit, o terapie specială inventată de americani pentru cei cu dizabilități neuromotorii. Mai facem și terapie craniosacrală și una numită manipulare fascială, care lucrează pe toate fasciile mușchilor. Avem psihopedagogie, terapie comportamentală, terapie ocupațională. O să avem și hipoterapie” a explicat Mihai Neșu într-un interviu acordat pentru GSP, citat de Revista Viva!.

Deși funcționează complet de un an, Mihai Neșu continuă să investească în aparatură și speră că într-un an vor putea fi finalizate toate lucrările.

„Ne impresionează în fiecare zi. Arată mult mai bine decât ne-am așteptat, a ieșit totul peste așteptări! Centrul de recuperare pe care-l aveam anul trecut în oraș s-a transformat într-un complex de recuperare. Avem o clădire pentru cazări, unde avem 5 căsuțe în care stau părinții cu copiii care vin la recuperare, avem o bisericuță frumoasă în care ținem de un an slujbe. În centrul de recuperare facem terapiile” a spus fostul fotbalist.

„La piscină, terapeuții noștri, Victor și Larisa, lucrează cu copiii. Facem hidroterapie. De la 8 dimineața până la 17 facem hidroterapie. De la 17 la 20 închiriem piscina antrenorilor de înot, care fac cursuri. Din banii pe chirie, mai recuperăm din cheltuieli. În decursul anului vin peste 100 de copii la terapie. Acum, de când avem și complexul, vin și adulți. Nu sunt atât de multe locuri pentru adulți câte sunt pentru copii” a mai adăugat el, urmând să dezvăluie că urmează să pregătească o zonă și pentru echitație:

„Încercăm să căutăm aparaturi și lucruri noi, pentru a-i ajuta cât mai mult pe cei cu dizabilități. Avem patru grajduri. Le vom goli, facem ordine și, când vom avea autorizația, vom da drumul la terapie. Avem și un spălător de cai și un uscător cu lumini UV, care dă căldură doar pe cai”.

Cum arată complexul de recuperare și câți bani mai sunt necesari pentru a ajunge unde își dorește Mihai Neșu

Deși mulți ar crede că în prezent complexul de recuperare a ajuns în varianta finală, Mihai Neșu mărturisește că mai are planuri. Pe lângă zona pentru echitație, fostul sportiv plănuiește și o fermă, dar și o clădire multifuncționașă.

„O să avem la final și o fermă, dar și o clădire multifuncțională. Și vor aduce venituri suplimentare, împreună cu terenul de fotbal pe care îl avem deja. Cei din afară, care sunt sănătoși, pot veni. Putem face tot felul de evenimente, vom avea locuri de joacă. Pot veni copii să viziteze ferma, unde pot să se joace cu animalele. Astfel, copiii sănătoși și cei cu dizabilități pot interacționa” a explicat el.

„Sper din tot sufletul să ne încadrăm cu toate cheltuielile în suma de un milion de euro. Trebuie să facem locul de joacă, să finalizăm ferma și să mai aducem aparate. A costat destul de mult. Am primit donații, gratuități și reduceri la materiale. Și chiar și așa, costurile au fost destul de mari. Am prins creșterile din timpul pandemiei.

Cu o lună înainte am cumpărat niște plăci OSB cu 50 de lei placa. Asta în decembrie. În ianuarie costa 104 lei! Nu toate s-au dublat, dar s-au scumpit. Am vrut să fie totul frumos și nu am făcut rabat de la calitate” a mai adăugat el, dezvăluind astfel suma necesară pentru a duce totul la bun sfârșit.

Iată un videoclip în care Complexul de Recuperare Sfântul Nectarie este filmat în detaliu:

