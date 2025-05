Mihai Leu a făcut primele declarații după ce o hemoragie internă i-a pus viața în pericol. Iată ce a postat în online și ce gânduri le transmite internauților!

Mihai Leu a trăit din nou unele dintre cele mai cumplite momente după ce a ajuns de urgență la spital, iar medicii au decis să fie operat pentru ca viața lui să nu fie în pericol.

Campionul a fost inclusiv în comă indusă, la Terapie Intensivă, după ce medicii de la Spitalul Fundeni au considerat că este extrem de necesară pentru ca întreaga procedură să decurgă în siguranță.

După ce a fost detubat și a început să se simtă puțin mai bine, acesta a revenit în online cu un mesaj care i-a bucurat pe fani mai mult ca niciodată.

Descoperă în rândurile de mai jos ce cuvinte frumoase a avut campionul și care este starea lui de sănătate în prezent!

Primele declarații ale lui Mihai Leu după ce a fost în comă indusă. Cum se simte fostul campion în prezent

Mihai Leu a fost adus pe 26 aprilie 2025 de la Hunedoara la Institutul Clinic Fundeni cu un elicopter SMURD în urma unei hemoragii interne care ar fi putut să îi aducă sfârșitul. Medicii îl au în evidență de mai bine de 10 ani, de când acesta a fost diagnosticat cu un cancer agresiv la colon.

Ultimii ani au fost plini de experiențe îngrijorătoare, mai ales că a fost supus unor intervenții chirurgicale și tratamente care au reușit să îl stabilizeze în cele din urmă. Cu toate acestea, se pare că pericolul continuă să existe, motiv pentru care fostul campion a fost nevoit să ajungă din nou pe mâna medicilor.

Ieri, după ce a fost detubat și a început să se simtă mai bine, Mihai Leu a revenit cu un mesaj încurajator, oferindu-le tuturor apropiaților și fanilor speranță și încredere că totul va fi bine.

„Dragii mei,

Am citit cât am putut din sutele de mesaje, comentarii și postări prin care mi-ați arătat că sunteți alături de mine. Chiar dacă nu am avut mereu acces la telefon, să știți că sprijinul vostru a ajuns la mine, și mi-a dat putere.

Am trecut cu bine peste perioada grea de după operație. Astăzi sunt deja pe secție, în rezervă, și am început recuperarea. E un drum care cere răbdare și tărie, dar sunt pregătit să merg până la capăt.

Vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile bune, fiecare încurajare a contat. Sper ca în curând să revin acasă și să vă dau vești din ce în ce mai bune.

Cu respect și recunoștință,

Mihai” este mesajul pe care l-a publicat pe contul său de Instagram.

Iată și postarea!

Internauții au reacționat imediat și i-au transmis cele mai bune gânduri.

„Doamne ajută, Mihai! Învingătorule!”, „Multă sănătate și recuperare rapidă !!”, „Mihai inimă de Leu este un luptător în adevărul sens al cuvântului. Ne bucurăm că ești bine”, „Doamne ajută, multă sănătate om deosebit!” sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

