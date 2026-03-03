Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniel au încălcat regulamentul. Ce sancțiune au primit

Antena Căutare
Claudia și Daniel au încălcat regulamentul și și-au aflat sancțiunea în direct, la Mireasa Capriciile Iubirii, în emisia de pe 2 martie 2026.

Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 11:42 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 12:10

Raluca Preda a aflat în cască de faptul că Daniel și Claudia au vorbit pe hol, fapt care nu era permis.

„Chiar în acest moment îmi spun colegii că a apărut un mesaj în spatele nostru. E o surpriză și pentru mine! Claudia și Daniel, având în vedere că ați încălcat regulamentul și ați vorbit pe hol, dar și din cauza faptului că nu ați ținut cont că aveți uși închise, se percepe o amendă de câte 200 de lei pentru amândoi.

Darius și Alexandru i-au aplaudat spunând: „Mulțumim”, apoi a aplaudat și Daniel.

„E ok, nu mai contează. Ne asumăm că am luat amendă”, au spus cei doi, întrebați de Raluca Preda dacă vor să le spună și ce au vorbit.

Claudia ar fi vrut să spună ceva, iar Daniel a oprit-o zicând: „Nu mai dezbatem. Mulțumim! Mulțumim!”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
