Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 va fi liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, astăzi, de la ora 19:00

România află pe cine poate întâlni în grupele World Cup 2026, dacă va câștiga meciurile din play-off! În această seară, liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 19:00, echipele calificate deja vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada.

Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 13:02 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 15:18

Vineri, în cadrul ediției speciale Observator, de la ora 19.00, Antena 1 transmite evenimentul organizat de FIFA la Washington D.C. ce îi are ca prezentatori pe actorul de comedie Kevin Hart și pe super modelul Heidi Klum, cu momente de cântec marca Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger și The Village People.

Evenimentul va fi comentat de Andrei Rădulescu din cabina de comentariu, iar în platoul Observator vor comenta prezentatorul Observator, Florin Căruceru, prezentatorul Antena Sport, Dan Pavel și foşti jucători care au evoluat pentru România la Campionatul Mondial. Casa Albă a confirmat prezenta președintelui SUA, Donald Trump, acesta urmând să primească premiul FIFA pentru pace, nou înființat de forul mondial.

Echipele care intră în tragerea la sorți:

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania

Articolul continuă după reclamă

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off Europa A, B, C şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2

Programul meciurilor de la baraj - Zona Europa

Meciul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, pe terenul adversarilor noştri, iar învingătoarea va da piept cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în marea finală de pe 31 martie.

România şi Turcia s-au întâlnit ultima dată în noiembrie 2017, într-un meci amical, iar atunci "tricolorii" s-au au învins cu scorul 2-0, după o ”dublă” a lui Gicu Grozav.

Italia - Irlanda de Nord vs. Țara Galilor - Bosnia Herțegovina

Ucraina - Suedia vs. Polonia - Albania

Turcia - România vs. Slovacia - Kosovo

Danemarca - Macedonia de Nord vs. Cehia - Irlanda

Play-off FIFA

RD Congo – Noua Caledonie / Jamaica

Irak – Bolivia / Surinam

Procedura tragerii la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026

Tragerea va începe cu echipele din urna 1, care vor fi repartizate în grupele A – L.

Apoi se va continua în ordine: urna 2, urna 3, urna 4.

Poziţii prestabilite ale gazdelor: Mexic – poziţia A1 (bila verde), Canada – poziţia B1 (bila roşie), SUA – poziţia D1 (bila albastră).

Celelalte nouă echipe cu coeficient FIFA superior din urna 1 vor fi alocate automat pe poziţia 1 din grupa în care sunt extrase.

FIFA a anunţat că, pentru echilibrul competitiv şi separarea traseelor spre semifinale, Spania (locul 1 FIFA) şi Argentina (locul 2) vor fi repartizate aleatoriu pe trasee opuse. Acelaşi lucru e valabil şi pentru Franţa (locul 3) şi Anglia (locul 4). Acest mecanism asigură că, dacă îşi câştigă grupele, primele două echipe din clasament nu se vor întâlni înaintea finalei.

Nicio grupă nu poate avea mai mult de o echipă din aceeaşi confederaţie, cu excepţia UEFA, care are 16 reprezentante.

Programul final al meciurilor, invlusiv stadioanele şi orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.

Antena 1 este televiziunea oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026 și 2030 – prima televiziune comercială din România care va transmite competiția supremă a fotbalului mondial.