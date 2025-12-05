Andreea Răducan, apariție rară la un eveniment monden. Ținuta cu care a atras toate privirile

Andreea Răducan, celebra sportivă, a întors toate privirile la un eveniment moden cu ținuta ei extrem de elegantă.

Andreea Răducan a fost recent invitată la cina de Crăciun organizată de un celebrul brand de bijuterii, iar ținuta ei deosebită a atras toate privirile.

Faimoasa sportivă a ales să poarte o salopetă neagră elegantă, dar ceea ce a atras atenția tuturor a fost partea de sus, cu un decolteu abisal în formă de V.

Ținuta elegantă a Andreei Răducan a atras atenția tuturor

Cu un machiaj simplu, care i-a pus în valoare frumusețea naturală și o coafură în bucle lejere, Andreea Răducan a ales să își accesorizeze ținuta cu un colier la baza gâtului și o pereche de cercei cu pietre strălucitoare pentru un plus de eleganță.

La cina exclusivistă au luat parte multe vedete din România, printre care și Adelina Pestrițu. Seara a fost una care a emanat cu eleganță, rafinament și bun gust, iar oaspeții s-au bucurat de o seară de gală pe cinste.

La acest eveniment au fost invitate celebrități din mai multe domenii, reunindu-se pentru a admira noua colecție de bijuterii.

Ținuta ei elegantă i-a pus în evidență Andreei Răducan silueta suplă. După ce a participat la evenimentul elegant, celebra sportivă a transmis un mesaj însoțit de câteva fotografii de la cina festivă.

„Simplitatea este nota supremă a eleganței” – Leonardo da Vinci. Ne-am reunit la cina de Crăciun Chopard într-o atmosferă foarte plăcută”, a scris campioana.

Cu carieră impresionantă în spate, Andreea Răducan, în vârstă de 42 ani, a făcut istorie în gimnastică cu performanțele ei. Ea a început gimnastica la vârsta de 4 ani și jumătate la Bârlad, în orașul ei natal. După ce a câștigat peste 20 de medalii la competiții locale și regionale, în 1996, Andreea a fost invitată la Onești să se antreneze acolo cu echipa de junioare.

În 1998, sportiva a fost selecționată pentru lotul național și s-a mutat la Deva.

„Tatăl meu a fost foarte pasionat de sport și, mai mult, a considerat educația prin sport una necesară și potrivită pentru copii. Așa că și eu, și fratele meu, Sorin, am practicat sport încă din copilărie, și bine am făcut! Imediat după ce împlinisem vârsta de 4 ani, în toamna anului 1987, am mers de mână cu tata către sala de gimnastică din orașul Bârlad. Era o sală mare, cu aparate de gimnastică despre care nu știam nimic, și multe fetițe care săreau peste tot. Mie mi-au atras atenția bârna și, mai apoi, o groapă cu bureți despre care am aflat ulterior că e locul în care avem voie să ne jucăm după antrenamente. Scopul ei fiind, de fapt, de a ne ajuta să învățăm elemente mai dificile care necesită mai multe etape de învățare și care nu se pot executa direct pe sol”, a declarat sportiva, vorbind deschis despre cine a îndrumat-o în gimnastică, într-un interviu pentru Viva.

După ce a ales să se retragă, Andreea Răducan a început să lucreze din 2006 la Fundația Olimpică Română, dedicându-și timpul proiectelor sportive.

De când s-a retras din gimnastică, fosta campioană și-a întemeiat o familie frumoasă, alături de soțul ei, Daniel Tandreu și au împreună doi copii, Amira Sophia și Andrei Filip .

