Vezi meciul de tenis de masă România – Franța la ora 18:00. Tricolorii vor aurul la European, după calificarea istorică în finală

Echipa națională de tenis de masă înfruntă Franța azi, 19 octombrie 2025, de la ora 18:00. Băieții își doresc aurul la Campionatele Europene. Descoperă unde poți vedea meciul.

Descoperă unde poți să vezi meciul de tenis de masă România – Franța de la Campionatul European | sursa foto: Profimedia

Meciul România – Franţa, finala Campionatului European, va fi în direct în AntenaPLAY duminică, de la ora 18:00. Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu au obţinut o medalie istorică la Campionatul European. Ei au argintul „în buzunar” înaintea duelului cu fraţii Lebrun, dar îşi doresc medalia de aur.

După victoria dramatică din sfertul cu Suedia, adusă de Eduard Ionescu în setul decisiv, sâmbătă, live în AntenaPLAY tricolorii au trecut fără emoţii de Slovenia. A fost 3-0 pentru tricolori. După duelul cu Suedia, campioana europeană en-titre, tricolorii nu au avut emoţii decât în primul meci, câştigat de Iulian Chiriţă în decisiv.

