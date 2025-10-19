Vezi meciul de tenis de masă România – Germania la ora 14:00. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European!

Echipa națională de tenis de masă înfruntă Germania azi, 19 octombrie 2025, de la ora 14:00. Descoperă unde poți vedea meciul.

Eliza Samara şi Bernadette Szocs luptă pentru un titlu european pentru România | sursa foto: Profimedia

Meciul România – Germania e în direct de la ora 14:00, în AntenaPLAY. Tricolorele înfruntă în ultimul act al Campionatului European pe Echipe la tenis de masă naţionala care le-a învins în finala Europeanului în urmă cu doi ani.

Unde poți vedea meciul de tenis de masă România – Germania azi, 10 octombrie 2025, la ora 14:00

Eliza Samara şi Bernadette Szocs vor revanşa şi titlul european după ce în septembrie 2023, naţionala noastră pierdea cu 3-0 cu Germania. Acum, cele două țări se confruntă din nou și poți vedea meciul pe AntenaPLAY!

România a obţinut două victorii fantastice, 3-0 cu Olanda în semifinale şi 3-0 cu Slovacia în sferturi, după ce a trecut dramatic în optimi de Serbia, cu 3-2.

Articolul continuă după reclamă

Andreea Dragoman, care i-a adus punctul decisiv României cu Serbia, a câştigat ultimul meci atât cu Slovacia, cât şi cu Olanda. Tricolorele sunt în mare formă înaintea finalei.