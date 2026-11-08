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Un vulcan din Spania ar putea provoca un megatsunami cu valuri de 20 de metri. Avertismentul unui specialist și zonele vizate

Un vulcan din Insulele Canare, Spania, se află în atenția specialiștilor din cauza unui scenariu care ar putea avea consecințe importante la nivel internațional. O eventuală desprindere și prăbușire a unei porțiuni masive de rocă în Oceanul Atlantic ar putea declanșa un megatsunami, cu valuri care ar putea ajunge până la coasta de est a Americii de Nord. Avertismentul a fost lansat de profesorul Bill McGuire, specialist în vulcanologie, care a analizat evoluția vulcanului Cumbre Vieja.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:42 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 20:05
Un vulcan din Spania ar putea provoca un megatsunami cu valuri de 20 de metri | pexels
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Situat pe insula La Palma, acesta este cunoscut pentru activitatea sa vulcanică și pentru erupțiile care au provocat pagube importante în trecut.

Potrivit specialistului, o secțiune considerabilă a versantului vulcanic, cunoscută sub denumirea de „flanc”, s-ar deplasa treptat către ocean. În cazul în care aceasta s-ar desprinde, impactul cu apa ar putea genera un fenomen extrem de puternic.

Ce spun specialiștii despre riscul producerii unui megatsunami în Oceanul Atlantic

Profesorul Bill McGuire consideră că prăbușirea unei părți din structura vulcanului ar putea disloca o cantitate foarte mare de apă, declanșând un tsunami cu efecte la distanțe considerabile.

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Potrivit acestuia, fenomenul ar putea afecta nu doar zonele din apropierea Insulelor Canare, ci și regiuni aflate de cealaltă parte a Oceanului Atlantic.

Posibilitatea ca valurile să ajungă până în America de Nord a fost analizată și prin intermediul unor simulări computerizate. Rezultatele acestora indică faptul că, în anumite condiții, valurile ar putea atinge aproximativ 20 de metri înălțime pe coasta de est a Statelor Unite. Unele localități de pe litoral ar putea fi inundate la aproximativ nouă ore după producerea unei eventuale prăbușiri.

Cercetătorii au analizat și anumite descoperiri geologice care ar putea susține ipoteza producerii unor tsunamiuri de mari dimensiuni în trecut. Este vorba despre bolovani uriași identificați de-a lungul coastelor din Bahamas. Geologii iau în calcul posibilitatea ca aceștia să fi fost transportați de valuri generate de prăbușiri vulcanice preistorice, ceea ce ar demonstra că asemenea fenomene pot avea efecte la distanțe foarte mari.

Totuși, specialiștii subliniază că un asemenea scenariu nu reprezintă un pericol imediat. Chiar dacă o eventuală prăbușire ar putea declanșa un eveniment de proporții, aceasta s-ar putea produce peste câteva secole sau chiar peste un mileniu. În plus, momentul în care s-ar putea întâmpla nu poate fi stabilit cu exactitate.

Când a avut loc ultima erupție a vulcanului Cumbre Vieja

Vulcanul Cumbre Vieja a erupt ultima dată în anul 2021, iar activitatea sa a continuat timp de 85 de zile. Evenimentul a provocat distrugeri importante pe insula La Palma, unde lava a acoperit locuințe, drumuri, spații verzi și terenuri agricole.

Peste 2.800 de clădiri au fost distruse, iar suprafața afectată de scurgerile de lavă s-a apropiat de 12 kilometri pătrați. În urma erupției, mii de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele, în condițiile în care înaintarea lavei amenința zonele în care aceștia trăiau.

Profesorul Bill McGuire a vorbit și despre gravitatea unei eventuale prăbușiri a versantului vulcanic, însă a precizat că nu poate anticipa momentul în care aceasta s-ar putea produce.

Tsunamiul din 2004, un exemplu al forței devastatoare a valurilor uriașe

Unul dintre cele mai grave dezastre provocate de un tsunami din istoria recentă a avut loc pe 26 decembrie 2004. Atunci, un cutremur cu magnitudinea de 9,1, produs în largul coastelor Indoneziei, a generat valuri uriașe care au lovit mai multe țări din zona Oceanului Indian.

Printre cele mai afectate state s-au numărat Indonezia, Thailanda, Sri Lanka și India. Bilanțul tragediei a depășit 227.000 de victime în 15 țări, iar aproximativ 1,7 milioane de persoane au fost strămutate.

În unele regiuni din Indonezia, valurile au ajuns la înălțimi de aproximativ 51 de metri, provocând distrugeri masive în comunitățile de pe coastă. Dezastrul din 2004 rămâne unul dintre cele mai grave exemple ale efectelor pe care le poate avea un tsunami asupra populației și infrastructurii.

În cazul vulcanului Cumbre Vieja, scenariul prezentat de specialist rămâne unul ipotetic, fără indicii că prăbușirea descrisă ar urma să se producă în viitorul apropiat.

Vulcan Spania
Vulcan Spania
Vulcan Spania

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