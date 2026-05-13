Antena Căutare
Home News Inedit Structura subacvatică ascunsă care elucidează misterul din Insulele Bermude. Ce au descoperit experții

Structura subacvatică ascunsă care elucidează misterul din Insulele Bermude. Ce au descoperit experții

Experții au descoperit structura subacvatică ascunsă care elucidează misterul din Insulele Bermude, ce a fascinat timp de decenii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 Mai 2026, 15:25 | Actualizat Miercuri, 13 Mai 2026, 15:29
O structură ascunsă de sub Insulele Bermude a fascinat experții | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Experții au aflat de ce o mică insulă vulcanică din mijlocul oceanului Atlantic se află în continuare deasupra fundului oceanului.

Fenomenul i-a fascinat de ma multe deceniii, dat fiind faptul că vulcanii din zonă nu au ma erupt de 30 de milioane de ani, scrie Daily Mail.

O echipă de experți de la Institutul Carnegie și Universitatea Yale au cercetat fenomenul și au observat ce îl cauzează.

Potrivit datelor, sub Insulele Bermude există o structură ce a rămas ascunsă până acum.

Articolul continuă după reclamă

Structura subacvatică ascunsă care elucidează misterul din Insulele Bermude

Potrivit experților, această structură ascunsă de sub Bermuda s-a format după ultima erupție vulcanică din zonă și a menținut în secret insula deasupra nivelului mării încă din vremuri preistorice.

Bermuda este un mic grup de insule din Oceanul Atlantic de Nord, aflat la aproximativ 1.050 de kilometri est de Carolina de Nord, și are o populație de aproximativ 64.000 de locuitori.

Misterul privind motivul pentru care această destinație de vacanță a rămas atât de ridicată deasupra fundului oceanic adânc din jur i-a nedumerit pe experți. Mai ales că insulele de acest tip au nevoie, de regulă, de aporturi constante de căldură vulcanică pentru a rămâne „plutitoare”.

Citește și: Experții au descoperit o gaură marină atât de adâncă, încât nu i-au găsit fundul. Unde se află anomalia naturală

Însă, în cazul Insulelor Bermuda, cercetătorii au descoperit o placă suplimentară ascunsă de rocă situată direct sub crusta oceanică normală a insulei.

Această placă are aproximativ 19 kilometri grosime și e mai ușoară decât rocile din jur. Ca urmare, plutește ca o plută gigantică și menține întreaga zonă ridicată.

Cercetătorii cred că acest strat mai ușor s-a format acum 30-35 de milioane de ani, când rocă topită și fierbinte din interiorul Pământului s-a ridicat spre suprafață, s-a răspândit sub crustă, apoi s-a răcit și s-a solidificat.

Experții au descoperit un fenomen nemaivăzut până acum

Spre deosebire de majoritatea regiunilor oceanice ridicate, care depind de vulcani activi pentru a rămâne deasupra valurilor, Insulele Bermude par să fie rezultatul unui eveniment geologic necunoscut până acum. Descoperirea demonstrează că și rămășițele vulcanice antice pot menține insulele la suprafață.

Experți au explicat că placa ascunsă de rocă de sub Insulele Bermude e uriașă, cu o grosime de aproximativ 19 kilometri.

Pentru descoperirea în premieră, experții au folosit peste 20 de ani de vibrații produse natural de cutremure, înregistrate de o singură stație seismică amplasată pe insulă.

Ei au urmărit modul în care undele de presiune produse de cutremure, care comprimă și întind rocile asemenea undelor sonore, se transformă brusc în unde mai lente, cu mișcare laterală, atunci când lovesc granița dintre 2 straturi diferite de rocă.

Citește și: Pericolul ascuns în Oceanul Atlantic care ar putea schimba lumea. Europa va fi grav afectată

Prin procesarea a sute de semnale seismice cu instrumente specializate și filtre de înaltă frecvență, cercetătorii au reușit să cartografieze cu precizie adâncimile și grosimile tuturor straturilor de rocă până la peste 40 de kilometri sub insulă.

Fenomenul e asociat și cu o anomalie gravitațională, în care atracția gravitațională e ușor mai slabă decât normal, deoarece rocile mai ușoare ascunse în adâncime fac întreaga regiune mai flotantă.

O altă caracteristică ciudată asociată cu Bermuda Rise e reprezentată de anomaliile magnetice de mare amplitudine.

Aceste semnale magnetice pot face ca busolele și echipamentele de navigație să indice variații mai mari atunci când avioanele sau navele trec prin zonă, însă fenomenul e complet natural. Studiile au arătat că aceste anomalii sunt cauzate de roci bogate în fier și titan, rămase din trecutul vulcanic antic al zonei.

„Apocalipsa insectelor” deja duce la subnutriție în rândul copiilor. Ce zone au fost afectate...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Observatornews.ro A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Alexandru Sautner și-a ieșit din minți! Gestul lui Richard Abou Zaki l-a enervat la maximum: "Tu ești sfânt" Alexandru Sautner și-a ieșit din minți! Gestul lui Richard Abou Zaki l-a enervat la maximum: "Tu ești sfânt"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Primul aparat auditiv controlat prin creier. Cum funcționează dispozitivul inedit
Primul aparat auditiv controlat prin creier. Cum funcționează dispozitivul inedit
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce nu trebuie să îți piepteni părul 30 de minute după ce îl usuci. Secretul dezvăluit de experți
De ce nu trebuie să îți piepteni părul 30 de minute după ce îl usuci. Secretul dezvăluit de experți
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“ BZI
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni Jurnalul
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi" Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x