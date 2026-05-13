Structura subacvatică ascunsă care elucidează misterul din Insulele Bermude. Ce au descoperit experții

Experții au descoperit structura subacvatică ascunsă care elucidează misterul din Insulele Bermude, ce a fascinat timp de decenii.

Experții au aflat de ce o mică insulă vulcanică din mijlocul oceanului Atlantic se află în continuare deasupra fundului oceanului.

Fenomenul i-a fascinat de ma multe deceniii, dat fiind faptul că vulcanii din zonă nu au ma erupt de 30 de milioane de ani, scrie Daily Mail.

O echipă de experți de la Institutul Carnegie și Universitatea Yale au cercetat fenomenul și au observat ce îl cauzează.

Potrivit datelor, sub Insulele Bermude există o structură ce a rămas ascunsă până acum.

Potrivit experților, această structură ascunsă de sub Bermuda s-a format după ultima erupție vulcanică din zonă și a menținut în secret insula deasupra nivelului mării încă din vremuri preistorice.

Bermuda este un mic grup de insule din Oceanul Atlantic de Nord, aflat la aproximativ 1.050 de kilometri est de Carolina de Nord, și are o populație de aproximativ 64.000 de locuitori.

Misterul privind motivul pentru care această destinație de vacanță a rămas atât de ridicată deasupra fundului oceanic adânc din jur i-a nedumerit pe experți. Mai ales că insulele de acest tip au nevoie, de regulă, de aporturi constante de căldură vulcanică pentru a rămâne „plutitoare”.

Însă, în cazul Insulelor Bermuda, cercetătorii au descoperit o placă suplimentară ascunsă de rocă situată direct sub crusta oceanică normală a insulei.

Această placă are aproximativ 19 kilometri grosime și e mai ușoară decât rocile din jur. Ca urmare, plutește ca o plută gigantică și menține întreaga zonă ridicată.

Cercetătorii cred că acest strat mai ușor s-a format acum 30-35 de milioane de ani, când rocă topită și fierbinte din interiorul Pământului s-a ridicat spre suprafață, s-a răspândit sub crustă, apoi s-a răcit și s-a solidificat.

Experții au descoperit un fenomen nemaivăzut până acum

Spre deosebire de majoritatea regiunilor oceanice ridicate, care depind de vulcani activi pentru a rămâne deasupra valurilor, Insulele Bermude par să fie rezultatul unui eveniment geologic necunoscut până acum. Descoperirea demonstrează că și rămășițele vulcanice antice pot menține insulele la suprafață.

Pentru descoperirea în premieră, experții au folosit peste 20 de ani de vibrații produse natural de cutremure, înregistrate de o singură stație seismică amplasată pe insulă.

Ei au urmărit modul în care undele de presiune produse de cutremure, care comprimă și întind rocile asemenea undelor sonore, se transformă brusc în unde mai lente, cu mișcare laterală, atunci când lovesc granița dintre 2 straturi diferite de rocă.

Prin procesarea a sute de semnale seismice cu instrumente specializate și filtre de înaltă frecvență, cercetătorii au reușit să cartografieze cu precizie adâncimile și grosimile tuturor straturilor de rocă până la peste 40 de kilometri sub insulă.

Fenomenul e asociat și cu o anomalie gravitațională, în care atracția gravitațională e ușor mai slabă decât normal, deoarece rocile mai ușoare ascunse în adâncime fac întreaga regiune mai flotantă.

O altă caracteristică ciudată asociată cu Bermuda Rise e reprezentată de anomaliile magnetice de mare amplitudine.

Aceste semnale magnetice pot face ca busolele și echipamentele de navigație să indice variații mai mari atunci când avioanele sau navele trec prin zonă, însă fenomenul e complet natural. Studiile au arătat că aceste anomalii sunt cauzate de roci bogate în fier și titan, rămase din trecutul vulcanic antic al zonei.