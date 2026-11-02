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Cât mai plouă în București și când se îndreaptă vremea. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele zile

Vremea se menține rece și ploioasă în București. ANM anunță ploi abundente și vânt puternic și în următoarele ore. Când se opresc precipitațiile și ce temperaturi urmează.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 20:55 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 20:55
Cât mai plouă în București și când se îndreaptă vremea | Profimediaimages.ro
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Ploile continuă în Capitală la începutul acestei săptămâni, iar temperaturile rămân scăzute. Meteorologii au anunțat și rafale de vânt de până la 60 km/h. Primele semne că vremea s-ar îndrepta ar apărea miercuri, 4 noiembrie.

Cât mai plouă în București și când se îndreaptă vremea

Cei care locuiesc în Capitală mai au de așteptat până când vremea se va îndrepta. Ploile continuă în București și în următoarele două zile, iar temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă. Meteorologii anunță precipitații însemnate cantitativ, dar și vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 60-70 km/h.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea începe să se schimbe treptat de miercuri, 4 noiembrie. Ploile vor fi mai slabe, iar spre finalul săptămânii sunt așteptate perioade cu soare.

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Mâine, 3 noiembrie, vremea nu va fi prea diferită de cea de azi, 2 noiembrie. Cerul va rămâne acoperit de nori și va continua să plouă. Cantitățile de apă estimate de ANM sunt cuprinse între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, iar vântul va continua să accentueze senzația de frig.

Cum va fi vremea miercuri, 4 noiembrie, în București

Abia miercuri, 4 noiembrie, apar primele semne că vremea se va îndrepta. Va ploua mai puțin, potrivit prognozei speciale publicate de ANM.

Meteorologii estimează cantități de apă de 2-5 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade Celsius.

Așadar, potrivit progonzelor prognozelor meteo, o îmbunătățire a vremii va avea loc începând de joi, 5 noiembrie. Va ploua puțin spre deloc în multe zone din țară, iar în a doua parte a zilei ar putea apărea și perioade cu soare.

Vineri, 6 noiembrie, vremea ar urma să fie mai frumoasă. AccuWeather anunță cer predominant însorit și o temperatură maximă de aproximativ 13 grade Celsius.

Cum va fi vremea la sfârșitul săptămânii

Vineri sunt așteptate maxime de aproximativ 13 grade Celsius. Sâmbătă și duminică, temperaturile din timpul zilei ar putea ajunge la 10-12 grade Celsius, iar șansele de precipitații vor fi reduse.

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