România se pregătește pentru un weekend cu fenomene meteorologice specifice iernii, în special în regiunile montane. Pentru zilele de astăzi și mâine, 21 și 22 noiembrie, meteorologii anunță ninsori viscolite în nordul Carpaților Orientali, dar și intensificări puternice ale vântului, care poate ajunge la 100 km/h în zonele aflate la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare care vizează mai multe regiuni ale țării.

Cele mai dificile condiții sunt așteptate pe crestele montane, unde rafalele puternice vor fi însoțite de ninsoare și viscol. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea considerabil, existând zone în care nu va depăși 100 de metri.

Nici regiunile din afara arcului carpatic nu vor fi complet ferite de vântul puternic. În Moldova sunt prognozate intensificări temporare, cu rafale care pot atinge 40-50 km/h.

Unde se depune strat de zăpadă și în ce zone va fi viscol

Potrivit informațiilor transmise de ANM, sâmbătă, 21 noiembrie, cele mai importante fenomene de iarnă sunt așteptate în nordul Carpaților Orientali. La altitudini de peste 1.400 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, iar vântul va viscoli zăpada.

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Meteorologii estimează că stratul nou de zăpadă va avea între 5 și 10 centimetri. În aceste regiuni, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, însă pe creste viteza vântului va crește și poate atinge chiar 80-100 km/h.

Viscolul va afecta puternic vizibilitatea, care poate coborî sub 100 de metri. Astfel, persoanele care se află în zonele montane trebuie să țină cont de condițiile dificile care se pot instala pe parcursul weekendului.

Rafale de până la 100 km/h la altitudini mari. Cât durează avertizarea ANM

Un alt fenomen important anunțat de meteorologi este intensificarea vântului în zonele montane situate la altitudini de peste 1.700 de metri. În aceste locuri, rafalele vor avea viteze cuprinse între 80 și 100 km/h.

Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie a intrat în vigoare sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 10:00, și va rămâne valabilă până duminică, 22 noiembrie, la ora 20:00.

Pe lângă zonele montane, vântul va avea intensificări temporare și în Moldova, în cursul zilei de sâmbătă. Aici sunt estimate viteze ale rafalelor de aproximativ 40-50 km/h.

Ce trebuie să știe românii care ajung la munte în acest weekend

Condițiile meteorologice anunțate pot crea dificultăți pentru cei care intenționează să petreacă weekendul în stațiunile montane sau să parcurgă trasee turistice la altitudini mari.

Ninsoarea viscolită, rafalele puternice și reducerea vizibilității pot face deplasarea mai dificilă, în special pe creste și în zonele expuse vântului.

Prin urmare, turiștii sunt sfătuiți să urmărească actualizările meteorologice și să țină cont de avertizările autorităților înainte de a porni la drum.

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