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Vremea se schimbă radical în România după 5 noiembrie. Temperaturile scad sub zero grade. Unde apare bruma

Vremea se răcește în România după 5 noiembrie 2026. Temperaturile pot coborî sub zero grade. Află unde sunt posibile bruma și înghețul.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 08:15 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 08:18
Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna noiembrie 2026. | Profimedia
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Vremea se schimbă semnificativ în România începând cu 5 noiembrie 2026. Un val de aer rece ar putea aduce temperaturi negative în mai multe regiuni ale țării, iar diminețile vor deveni tot mai reci. În anumite zone sunt așteptate condiții favorabile apariției brumei. Iată unde se va resimți cel mai puternic răcirea.

România se pregătește pentru un nou episod de vreme rece. După primele zile ale lunii noiembrie, caracterizate de ploi, vânt și ninsori în zonele montane, temperaturile ar putea scădea și mai mult, în special pe timpul nopții. Potrivit estimărilor meteorologice, începând cu 5 noiembrie 2026, un nou transport de aer rece ar putea influența vremea din România. În mai multe regiuni, minimele nocturne vor coborî spre zero grade sau chiar sub pragul înghețului.

Temperaturile scad sub zero grade după 5 noiembrie

Prima săptămână din noiembrie aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Conform prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 2–9 noiembrie 2026, valorile termice medii vor fi sub cele obișnuite în toate regiunile țării.

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Răcirea se va resimți mai ales noaptea și dimineața, când temperaturile pot deveni negative în anumite zone. În centrul țării, minimele ar putea ajunge până în jurul valorii de -3 grade Celsius. În alte regiuni, temperaturile vor oscila în jurul pragului de îngheț, în funcție de condițiile atmosferice.

Unde poate apărea bruma în România

Odată cu scăderea temperaturilor, cresc și șansele apariției brumei. Fenomenul se produce atunci când suprafețele expuse se răcesc suficient de mult pentru ca vaporii de apă din atmosferă să formeze cristale de gheață.
Condiții favorabile apariției brumei pot exista în special în:

  • zonele depresionare din Transilvania;
  • regiunile din centrul și nordul țării;
  • localitățile aflate la altitudini mai mari;
  • zonele rurale și terenurile deschise;
  • periferia orașelor, unde temperaturile pot fi mai scăzute decât în centru.

Cum va fi vremea în București după 5 noiembrie

Și în Capitală sunt posibile temperaturi tot mai scăzute. Potrivit unor estimări meteorologice, în jurul datei de 8 noiembrie, temperaturile minime din București ar putea coborî spre -1 grad Celsius.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în timpul nopții și în primele ore ale dimineții. În zonele periferice și în localitățile din jurul Capitalei, condițiile pot deveni favorabile apariției brumei.

Ce anunță ANM pentru restul lunii noiembrie 2026

Conform estimărilor ANM, prima săptămână a lunii noiembrie va fi mai rece decât în mod obișnuit, iar precipitațiile vor depăși valorile normale în sudul și estul țării, precum și local în regiunile vestice și centrale.

Pentru intervalul 9–16 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei. Și în a doua jumătate a lunii, valorile termice medii ar urma să se situeze, în general, în jurul celor normale pentru sfârșitul toamnei.

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