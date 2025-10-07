Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Ce alerte sunt

Vremea se înrăutățește în România. Meteorologii au extins Codul roșu de ploi torențiale și abundente. Află cum va fi vremea în țară și ce se întâmplă în București.

Avertizarea meteo de Cod roșu de ploi torențiale și abundente a fost extinsă de către meteorologi. De asemenea, Administrația de Meteorologie (ANM) a emis și o avertizare de Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, dar și un Cod portocaliu de ploi importante.

Descoperă în rândurile de mai jos care sunt zonele vizate de alertele meteo, cum va fi vremea și ce se întâmplă în București.

Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Este și Cod galben și Portocaliu

Pentru ziua de 7 octombrie 2025 este în vigoare un Codul galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului până la ora 21. Astfel, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

Cea mai importantă avertizare meteo a momentului venită din partea specialiștilor de la Administrația de Meteorologie (ANM) este cea de Cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabilă azi, 7 octombrie 2025, de la ora 21:00, și până mâine, 8 octombrie 2025, ora 15;00. Este important de menționat că vorim despre un Cod roșu ce a fost prelungit deja de către meteorologi, deci nu este exclus vă mai aflăm că alerta va fi din nou prelungită, la nevoie. Astfel, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Este Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ de pe 7 octombrie 2025 (ora 21:00) până miercuri, 8 octombrie (ora 23). În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Cod galben de intensificări ale vântului avem în perioada marți, 8 octombrie 2025 (ora 23) și miercuri, 9 octombrie 2025 (ora 18). În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

Codul galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 metri este învigoare de marți, 7 cctombrie 2025 (ora 21) și până miercuri, 8 octombrie 2025 (ora 23). Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm)

Ce se întâmplă cu vremea în București marți (7 octombrie 2025), miercuri (8 octombrie) și joi (9 octombrie)

Marți, 7 octombrie 2025, vremea în București va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50...65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

Miercuri, 8 octombrie 2025, vremea în București, vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Joi, 9 octombrie 2025, vremea în București, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18...19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.

Sursa: meteoromania.ro