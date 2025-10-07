Școlile din București se închid miercuri, 8 octombrie 2025, ca urmare a avertizării meteo de Cod roșu de ploi torențiale și abundente! Află care sunt celelalte județe unde se mai închid școli, grădinițe și creșe.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat, marți, pe 7 octombrie 2025, la orele prânzului, faptul că școlile din municipiul București vor fi închise miercuri, 8 octombrie, în contextul codului roșu de ploi abundente.

Află în rândurile de mai jos care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe, dar și ce au mai anunțat autoritățile despre acest subiect.

Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe

Iată mai jos declarația făcută de Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei:

„Şcolile Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, începând cu mâine. Mâine se închid. Acum suntem, în momentul acesta, în discuţii în Comitetul de Situaţii de urgenţă al Municipiului Bucureşti. Înclinăm, toate forţele de ordine şi toate administraţiile, ca să fie închise şcolile pe perioada Codului Roşu, la fel ca în celelalte judeţe, pentru că nivelul şi volumul de apă care s-a anunţat este unul foarte mare şi ar crea mari probleme dacă mâine bucureştenii ar pleca de la muncă pentru a putea să-şi ridice copiii de la şcoală”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Antena 3.

De asemenea, acesta a mai menționat faptul că noi decizii vor fi luate în funcție de cum evoluează lucrurile această seară..

Cursurile vor fi suspendate, miercuri, 8 octombrie 2025, în toate unităţile de învăţământ (școli, grădinițe, creșe) din judeţele Ialomiţa, Călăraşi şi Giurgiu, în contextul avertizării Cod roşu de ploi abundente, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, după ce Ministerul Educaţiei a transmis că, până în prezent, au fost luate decizii privind suspendarea cursurilor în judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi.

De asemenea, situația altor județe este în analiză.

Avertizarea meteo de Cod roșu de ploi torențiale și abundente a fost extinsă de către meteorologi. De asemenea, Administrația de Meteorologie (ANM) a emis și o avertizare de Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, dar și un Cod portocaliu de ploi importante pentru mai multe județe din țară.

Codul roșu este valabil azi, 7 octombrie 2025, de la ora 21:00, și până mâine, 8 octombrie 2025, ora 15;00. Astfel, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

știre în curs de actuzalizare...