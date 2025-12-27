Cum va fi vremea după Revelion. Ce au anunțat meteorologii pentru toată luna ianuarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, iar veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare pentru începutul de an.

Meteorologii avertizează că România va fi afectată de un ger persistent, cu temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă și cu episoade frecvente de precipitații, mai ales după 5 ianuarie.

Potrivit ANM, frigul se va menține aproape pe tot parcursul lunii ianuarie, iar din a doua săptămână a anului sunt așteptate două săptămâni cu precipitații abundente în aproape toate regiunile țării.

Sfârșit de an și început de 2026: frig accentuat

În săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Abaterile negative vor fi mai accentuate în zonele montane, unde gerul va fi mai aspru.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi ușor excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, în timp ce în restul țării cantitățile vor fi apropiate de normalul perioadei.

Din 5 ianuarie: frig generalizat și precipitații în toată țara

Pentru intervalul 5 – 12 ianuarie 2026, meteorologii anunță temperaturi medii mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări, cu un accent mai puternic în jumătatea vestică a teritoriului.

Totodată, cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în toate regiunile, semn că sunt așteptate ninsori și ploi mai frecvente.

Gerul continuă și în a doua parte a lunii

Nici săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026 nu aduce vești mai bune. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în toată țara.

Regimul pluviometric va rămâne, de asemenea, ușor excedentar în cea mai mare parte a teritoriului, ceea ce indică menținerea episoadelor de ninsoare și precipitații mixte.

Final de ianuarie: frig persistent, precipitații mai ales în sud și est

În ultima săptămână analizată, 19 – 26 ianuarie 2026, mediile valorilor termice se vor situa în continuare ușor sub cele specifice perioadei, în cea mai mare parte a României.

Precipitațiile vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale.

Estimările ANM arată că ianuarie 2026 va fi o lună cu iarnă veritabilă: temperaturi sub normal, episoade de ger și precipitații frecvente, mai ales după primele zile ale anului. Meteorologii recomandă populației să fie pregătită pentru condiții de iarnă, în special în zonele montane și în regiunile unde se așteaptă cantități mai mari de precipitații, potrivit observatornews.ro.

Prognoza este una de estimare pe termen mediu, iar valorile pot suferi modificări, însă tendința generală indică un început de an rece în toată țara.