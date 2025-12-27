Antena Căutare
Home News Vremea Cum va fi vremea după Revelion. Ce au anunțat meteorologii pentru toată luna ianuarie 2026

Cum va fi vremea după Revelion. Ce au anunțat meteorologii pentru toată luna ianuarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, iar veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare pentru începutul de an.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 14:42 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 18:34
Cum va fi vremea după Revelion. Ce au anunțat meteorologii pentru toată luna ianuarie 2026 | Shutterstock

Meteorologii avertizează că România va fi afectată de un ger persistent, cu temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă și cu episoade frecvente de precipitații, mai ales după 5 ianuarie.

Potrivit ANM, frigul se va menține aproape pe tot parcursul lunii ianuarie, iar din a doua săptămână a anului sunt așteptate două săptămâni cu precipitații abundente în aproape toate regiunile țării.

Sfârșit de an și început de 2026: frig accentuat

În săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Abaterile negative vor fi mai accentuate în zonele montane, unde gerul va fi mai aspru.

Articolul continuă după reclamă

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi ușor excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, în timp ce în restul țării cantitățile vor fi apropiate de normalul perioadei.

Citește și: Cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei. Ce zone sunt afectate de vremea severă

Din 5 ianuarie: frig generalizat și precipitații în toată țara

Pentru intervalul 5 – 12 ianuarie 2026, meteorologii anunță temperaturi medii mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări, cu un accent mai puternic în jumătatea vestică a teritoriului.
Totodată, cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în toate regiunile, semn că sunt așteptate ninsori și ploi mai frecvente.

Gerul continuă și în a doua parte a lunii

Nici săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026 nu aduce vești mai bune. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în toată țara.
Regimul pluviometric va rămâne, de asemenea, ușor excedentar în cea mai mare parte a teritoriului, ceea ce indică menținerea episoadelor de ninsoare și precipitații mixte.

Citește și: Cum va fi vremea în Ajunul Crăciunului și de Crăciun! Prognoza meteo completă pentru 20-27 decembrie 2025 pentru țară și București

Final de ianuarie: frig persistent, precipitații mai ales în sud și est

În ultima săptămână analizată, 19 – 26 ianuarie 2026, mediile valorilor termice se vor situa în continuare ușor sub cele specifice perioadei, în cea mai mare parte a României.
Precipitațiile vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale.

Estimările ANM arată că ianuarie 2026 va fi o lună cu iarnă veritabilă: temperaturi sub normal, episoade de ger și precipitații frecvente, mai ales după primele zile ale anului. Meteorologii recomandă populației să fie pregătită pentru condiții de iarnă, în special în zonele montane și în regiunile unde se așteaptă cantități mai mari de precipitații, potrivit observatornews.ro.

Prognoza este una de estimare pe termen mediu, iar valorile pot suferi modificări, însă tendința generală indică un început de an rece în toată țara.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul" Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
Antena 3 Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
SpyNews Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei. Ce zone sunt afectate de vremea severă
Cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei. Ce zone sunt afectate de vremea severă
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Alertă ANM de ninsoare! În ce zone din țară va ninge în ziua de Crăciun
Alertă ANM de ninsoare! În ce zone din țară va ninge în ziua de Crăciun
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x