Cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei. Ce zone sunt afectate de vremea severă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteo de vreme severă pentru aproape toată țara. Vor fi intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 16:29 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 16:56
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteo de vreme severă pentru aproape toată țara

Vremea se răcește drastic în țară începând de sâmbătă, 27 decembrie 2025. Meteorologii au anunțat un cod galben și un cod portocaliu de vreme extremă. Iată de când vor intra în vigoare avertizările ANM.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă (27 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice, apoi, până în seara zilei de luni 29 decembrie, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40 - 60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70...90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii extinse începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri, și de 15...20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.”, se arată pe site-ul meteoromania.ro.

Ce zone sunt vizate de codul galben și portocaliu

Începând de astăzi, 27 decembrie 2025, Moldova, vestul Olteniei, nordul și estul Dobrogei, Carpații Meridionali și de Curbură se află sub cod galben de vreme rea. La munte se vor înregistra rafale de 60 - 85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90 - 110 km/h, viscolind zăpada.

„În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50...70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3 - 8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10 - 20 cm.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50 - 70 km/h.”, au mai anunțat meteorologii în legătură cu codul galben de vreme severă, valabil în intervalul 27 decembrie 2025, ora 23:00 – 29 decembrie 2025, ora 10:00.

Ziua de duminică, 28 decembrie 2025, aduce și un cod portocaliu de ninsori, viscol și polei în Carpații Meridionali și de Curbură, cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania.

„În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110 - 130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Persoane care merg pe stradă prin ninsoare, înconjurate de zăpadă

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70 - 90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90 - 100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.”, se mai arată pe site-ul ANM.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

