Cum va fi vremea în următoarele săptămâni după Paște. Meteorologii anunță risc de îngheț

Vremea se schimbă în următoarea perioadă, iar meteorologii anunță risc de îngheț. Ce se întâmplă pe săptămâni.

Vremea se va încălzi încet, asta după ce în perioada Paștelui a fost vânt și destul de frig pentru această perioadă. Sunt așteptat temperaturi mai ridicate, observat mai ales în vestul și sud-vestul țării noastre, potrivit specialiștilor.

Săptămâna de după Paște este numită și Săptămâna Luminată. În această perioade, vor fi mai multe grade în termometre ca de obicei.

În Capitală se așteaptă temperaturi cu mult mai ridicate față de perioada sărbătorilor de Paște.

„Și în Capitală, vreme frumoasă, maxime de 15-16 grade, iar de la mijlocul săptămânii chiar peste 17 grade Celsius. Și minimele vor mai crește comparativ cu săptămâna pe care am încheiat-o, negative, spre minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 12 grade în sudul Banatului, chiar și în Capitală, minime în creștere, de 6-8 grade Celsius”, precizează șefa ANM.

În schimb, la munte vor mai fi averse sub formă de ninsori, dar și lapoviță. Cu toate acestea, în restul țării vremea va fi normală pentru această perioadă.

„La munte e încă zăpadă, vor mai fi posibile la munte ninsori și lapoviță. Însă în restul țării vor fi temperaturi agreabile, ne apropiem de normalul termic al datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta pe parcursul acestei săptămâni. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21, în toată țara, cel mai cald fiind de așteptat în partea de vest și sud-vest a țării”, a transmis șefa ANM la Digi24, arată Hotnews.ro.

Avertizările meteorologilor

Atenționarea transmisă de meteorologi în această săptămână vizează județul Caraș-Severin. Codul galben de vânt instalat încă de pe data de 13 aprilie a fost valabil până pe 15 aprilie. Este posibil ca și în alte zone ale țării să se întâmple același lucru, iar vântul să se intensifice.

Potrivit ANM, în regiunile intracarpatice vremea va fi mult mai bună cu temperaturi mai ridicate pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 13 – 20 aprilie, meteorologii anunță temperaturi normale pentru această perioadă, iar ploile vor lipsi în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 20 – 27 aprilie, vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, iar precipitațiile se vor apropia de cele indicate.

În săptămâna 27 aprilie – 04 mai, temperaturile vor fi mai ridicate pentru perioada indicată a anului, fiind resimțite mai mult în zonele intracarpatice.

Pentru perioada 04 – 11.05, meteorologii anunță valori normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi specifice lunii mai.

