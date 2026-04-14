Home Survivor Stiri De ce intervenție chirurghicală are nevoie Nicu Grigore după Survivor România 2026. Fostul concurent a plecat spre Viena

De ce intervenție chirurghicală are nevoie Nicu Grigore după Survivor România 2026. Fostul concurent a plecat spre Viena

Nicu Grigore, fostul concurent de la Survivor România 2026, a fost eliminat de curând din competiție din cauza problemelor de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 12:03 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 12:56
Nicu Grigorea va fi operat la o clinică în Viena. | Antena 1

După ce a făcut parte timp de 2 luni din echipa Războinicilor la Survivor România 2026, Nicu Grigore a părăsit competiția la începutul lunii martie.

Se pare că problemele sale de sănătate s-au agravat atât de mult încât concurentul a avut nevoie de analize și îngrijiri medicale mai amănunțite din cauza accidentării de la picior.

Nicu Grigore de la Survivor România 2026 are nevoie de o operație după accidentarea din competiție

Fostul concurent și-a luat rămas-bun de la co-echipierii săi și s-a întors în România unde a continuat investigațiile pentru a afla ce pași are de urmat pentru o recuperare completă.

După mai multe teste, medicii au ajuns la concluzia că Nicu Grigore are nevoie de o operație la genunchi, iar soțul Bellei Santiago a fost deja internat la o clinică din Viena unde va fi efectuată intervenția chirurgicală.

Citește și: Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum

În ultima vreme, Nicu Grigore s-a confruntat cu dureri crunte la genunchi și a trecut prin momente extrem de dificile cât timp a fost concurent la Survivor.

„Sunt pe aeroport, mă pregătesc să plec spre Viena. Nu în plimbare, la operație. La plimbare merge asistenta (n.r rade și o filmează pe soția lui, Bella Santiago). Merg să mă operez la mult comentatul genunchi, așa zis prefăcut. Da, am jucat teatru până s-au rupt ligamentele. În sfârșit, după o perioadă de o lună și două săptămâni în care s-au mai dezinflamat, este perioada cea mai bună pentru operație. Mâine dimineață o să aibă loc operația, vă țin la curent de acolo de la clinică. Sper să fie bine”, a declarat recent Nicu Grigore.

Citește și: Imaginea de colecție cu Nicu Grigore de la Survivor România 2026 de pe vremea când avea 18 ani

După ce i s-a redus inflamația de la genunchi, medicii au decis că acum e un moment bun să îl opereze. La scurt timp după internare, Bella, soția lui, a postat și ea un mesaj de încurajare pentru Nicu pe rețelele de socializare.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță. Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.

Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago la descrierea pozei în care apare alături de soțul ei pe patul de spital.

Citește și: Ce a descoperit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când el era la Survivor: „Abia așteptam să verific”

Ce mesaj video pregătiseră soția și fiicele lui Marian Godină. Faimoșii au pierdut jocul de recompensă cu premiul comuni...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Observatornews.ro Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Antena 3 Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce mesaj video pregătiseră soția și fiicele lui Marian Godină. Faimoșii au pierdut jocul de recompensă cu premiul comunicarea
Ce mesaj video pregătiseră soția și fiicele lui Marian Godină. Faimoșii au pierdut jocul de recompensă cu...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
După pierderea Duelului de eliminare, flacăra lui Marian Godină a fost reaprinsă și a ajuns în Exil. Ediția, lider de audiență
După pierderea Duelului de eliminare, flacăra lui Marian Godină a fost reaprinsă și a ajuns în Exil. Ediția,...
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Drama lui Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat!”
Drama lui Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat!” BZI
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026) Jurnalul
Cum a reacționat Dinu Maxer când fiica sa a spus că logodnicul Deei Maxer este cel mai bun tată: Au un singur tată...
Cum a reacționat Dinu Maxer când fiica sa a spus că logodnicul Deei Maxer este cel mai bun tată: Au un singur... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în... Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
