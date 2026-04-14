De ce intervenție chirurghicală are nevoie Nicu Grigore după Survivor România 2026. Fostul concurent a plecat spre Viena

Nicu Grigore, fostul concurent de la Survivor România 2026, a fost eliminat de curând din competiție din cauza problemelor de sănătate.

După ce a făcut parte timp de 2 luni din echipa Războinicilor la Survivor România 2026, Nicu Grigore a părăsit competiția la începutul lunii martie.

Se pare că problemele sale de sănătate s-au agravat atât de mult încât concurentul a avut nevoie de analize și îngrijiri medicale mai amănunțite din cauza accidentării de la picior.

Nicu Grigore de la Survivor România 2026 are nevoie de o operație după accidentarea din competiție

Fostul concurent și-a luat rămas-bun de la co-echipierii săi și s-a întors în România unde a continuat investigațiile pentru a afla ce pași are de urmat pentru o recuperare completă.

După mai multe teste, medicii au ajuns la concluzia că Nicu Grigore are nevoie de o operație la genunchi, iar soțul Bellei Santiago a fost deja internat la o clinică din Viena unde va fi efectuată intervenția chirurgicală.

În ultima vreme, Nicu Grigore s-a confruntat cu dureri crunte la genunchi și a trecut prin momente extrem de dificile cât timp a fost concurent la Survivor.

„Sunt pe aeroport, mă pregătesc să plec spre Viena. Nu în plimbare, la operație. La plimbare merge asistenta (n.r rade și o filmează pe soția lui, Bella Santiago). Merg să mă operez la mult comentatul genunchi, așa zis prefăcut. Da, am jucat teatru până s-au rupt ligamentele. În sfârșit, după o perioadă de o lună și două săptămâni în care s-au mai dezinflamat, este perioada cea mai bună pentru operație. Mâine dimineață o să aibă loc operația, vă țin la curent de acolo de la clinică. Sper să fie bine”, a declarat recent Nicu Grigore.

După ce i s-a redus inflamația de la genunchi, medicii au decis că acum e un moment bun să îl opereze. La scurt timp după internare, Bella, soția lui, a postat și ea un mesaj de încurajare pentru Nicu pe rețelele de socializare.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță. Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.

Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago la descrierea pozei în care apare alături de soțul ei pe patul de spital.

