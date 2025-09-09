Antena Căutare
Cum va fi vremea până pe 6 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (9 septembrie-6 octombrie 2025)

Cum va fi vremea până pe 6 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (9 septembrie-6 octombrie 2025)

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarele 4 săptămâni, adică pentru perioada 9 septembrie-6 octombrie 2025. Descoperă cum va fi vremea în București și în țară.

Descoperă cum va fi vremea în perioada 9 septembrie-6 octombrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni și care este prognoza meteo pentru perioada 9 septembrie-6 octombrie 2025 în țară și în București.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată, cu informații importante pentru cei care au planuri de vacanțe sau concedii.

Cum va fi vremea până pe 6 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (9 septembrie-6 octombrie 2025) în țară și în București

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 6 octombrie 2025. Descoperă în rândurile de mai jos ce anunță meteorologii pentru fiecare dintre zilele ce urmează atât pentru București, cât și pentru restul țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice și centrale, dar mai ales în zona Munților Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării.

În Banat, temperaturile se vor situa între 26 și 33 de grade Celsius ziua și 12-18 grade noaptea. În Crișana, temperaturile diurne vor fi între 25-30 grade Celsius, iar noapte valorile pot coborî până la 11 grade Celsius. Ziua, în Tansilvania, Moldova și Maramureș vor fi 24-28 de grade Celsius, dar noaptea valorile vor coborî până la 9-11 grade Celsius. În Dobrogea, ziua vor fi îtnre 25 și 30 de grade Celsius, iar noaptea gradele din termometre vor indica 15-16 grade Celsius. În Muntenia și Oltenia vom avea între 30 și 34 de grace Celsius ziua, iar noaptea s-ar putea înregistra 12-16 grade Celsius.

La munte, media temperaturilor maxime se va situa între 15 și 18 grade . În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa în jurul valorii de 9 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi vor fi în scădere ușoară până pe 21 septembrie și se vor situa între 6 și 8 grade. Ploi mai sunt posibile, cu precădere în zilele de 9 și 10 septembrie și, din nou, în zilele de 12 și 14 septembrie.

Prognoza meteo pentru săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

În Banat, temperaturile se vor situa între 26 și 33 de grade Celsius ziua și 12-18 grade noaptea. În Crișana, temperaturile diurne vor fi între 25-30 grade Celsius, iar noapte valorile pot coborî până la 11 grade Celsius. Ziua, în Tansilvania, Moldova și Maramureș vor fi 24-28 de grade Celsius, dar noaptea valorile vor coborî până la 9-11 grade Celsius. În Dobrogea, ziua vor fi îtnre 25 și 30 de grade Celsius, iar noaptea gradele din termometre vor indica 15-16 grade Celsius. În Muntenia și Oltenia vom avea între 30 și 34 de grace Celsius ziua, iar noaptea s-ar putea înregistra 12-16 grade Celsius.

La munte, media temperaturilor maxime se va situa între 15 și 18 grade Celsius . În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa între 6 și 8 grade Celsius .

Prognoza meteo pentru săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Prognoza meteo pentru săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

colaj foto cu termometru, harta romaniei si frunze de toamna

Sursa: meteoromania.ro

