Prognoză meteo 8 - 14 septembrie 2025. Cum va fi vremea în România în această perioadă

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo detaliată pentru această săptămână, oferind informații esențiale pentru pregătirea corespunzătoare a zilelor ce urmează.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 14:34
Galerie
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo detaliată pentru săpămâna 8 - 14 septembrie 2025 | Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în cea mai mare parte a țării. De la jumătatea săptămânii, se vor manifestări specifice instabilității atmosferice, în anumite zone ale țării.

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată prognoza meteo până pe 14 septembrie 2025 în țară și în București.

Prognoză meteo 8 - 14 septembrie 2025. Cum va fi vremea în România în această săptămână

Cerul va fi variabil în majoritatea țării, iar valorile valorile termice vor fi în creștere, astfel că vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, în anumite zone, vremea se va răci semnificativ de la jumătatea săptămânii, transmite ANM, potrivit meteoromania.ro.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 07.09.2025 ora 21:00 - 08.09.2025 ora 09:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice pe arii restrânse la munte, în Maramureș și în nordul Olteniei și izolat în Transilvania și în nord-vestul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor.

Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în vestul și centrul țării.

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 13...16 grade

Prognoza meteorologică pentru intervalul 08.09.2025 ora 21:00 - 07.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar în vestul și sudul țării se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice local în zonele montane, în Crișana, Maramureș și Transilvania și izolat în Banat, Oltenia și Muntenia.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, dar de scurtă durată și în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 13...16 grade

Prognoza meteorologică pentru intervalul 09.09.2025 ora 21:00 - 10.09.2025 ora 09:00

Vremea se va răci semnificativ în nord-vestul și centrul țării, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice. În restul teritoriului, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă, în sud-vest și sud vor caracteriza o vreme călduroasă, iar manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala doar pe spații mici.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.

În Capitală, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 10.09.2025 ora 21:00 - 11.09.2025 ora 09:00

Vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud va fi în continuare călduroasă. Temperaturile maxime vor fi de la 24...25 de grade în estul Transilvaniei și pe litoral și 34...35 de grade în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 9 și 20 de grade.

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și numai izolat după-amiaza, mai ales la munte și în regiunile estice vor fi ploi de scurtă durată, însă noaptea, nebulozitatea se va extinde în jumătatea de vest a teritoriului și pe alocuri va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, mai ales în a doua parte a intervalului, în sud-vest. Dimineața, izolat se va semnala ceață.

La București, Vvemea va fi în continuare călduroasă, cu o temperatură maximă de 32...34 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 11.09.2025 ora 21:00 - 12.09.2025 ora 09:00

Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în cea mai mare parte a țării și va rămâne călduroasă în vestul și sudul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după orele amiezii, când vor fi perioade cu ploi de scurtă durată, pe arii restrânse în jumătatea vestică a țării și izolat în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în vest și sud-vest și izolat în rest.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 33 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 și 20 de grade.

În Capitală, valorile termice diurne vor fi în scădere ușoară, astfel că temperatura maximă va fi de 30...32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade

Tendința evoluției vremii pentru intervalului 12.09.2025 ora 21:00 - 15.09.2025 ora 09:00

În țară, valorile termice vor scădea treptat și se vor apropia de cele specifice perioadei în regiunile estice. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată în jumătatea de vest a teritoriului.

imagine cu o femeie imbracata de toamna care se plimba prin ploaie

În București, valorile termice vor continua să scadă treptat de la o zi la alta. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.

