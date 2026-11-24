Femomenul „Super El Niño” continuă să se intensifice și ar putea să doboare un nou record. Iată ce spun specialiștii despre cum va fi influențată prognoza meteo la nivel mondial și ce se va întâmpla în 2027 cu vremea în România.

Specialiștii americani confirmă că fenomenul continuă să se intensifice

Agenția americană pentru oceane și atmosferă, NOAA, a emis o nouă prognoză referitoare la fenomenul El Niño, care continuă să se intensifice în Oceanul Pacific.

Conform raportului, specialiștii consideră că ecistă o probabilitate de aproximativ 60% ca actualul El Niño să atingă un nivel de intensitate istoric, ceea ce l-ar putea transforma în cel mai puternic episod înregistrat de la începutul măsurătorilor, în 1950

De asemenea, specialiștii americani consideră că există o probabilitate de peste 79% ca fenomenil El Niño să rămână puternic sau foarte puternic în perioada ianuarie–martie 2027.

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Experții de la NOAA au anunțat că fenomenul ar urma să continue să se intensifice la sfârșitul anului 2026, urmând ca mai apoi să înceapă să slăbească în primele luni din 2027, și au atras atenția că recordul despre care se vorbește nu a fost atins, dar există această șansă.

Temperaturile din Oceanul Pacific au crescut semnificativ

În anumite zone din zona de est a Oceanuluu Pacific ecuatorial, temperatura apei la suprafață a depășit cu peste 4 grade Celsius valorile normale specifice aceastei perioade.

Totuși, cele care le-au atras atenția specialiștilor au fost valorile înregistrate sub suprafața oceanului. NOAA a identificat zone în care apa de la adâncime era cu peste 10 grade Celsius mai caldă decât media înregistrată până acum.

Această diferență de temperatură reprezintă echivalentul a aproximativ 18 grade Fahrenheit, respectiv −7,8 grade Celsius. Anomalia de aproximativ 10 grade Celsius a fost observată local, la adâncime, astfel că nu reprezintă temperatura întregului Ocean Pacific.

Pe 20 noiembrie 2026, publicația WIRED a atreas atenția asupra temperaturilor record din apele din California. De exemplu, în apropiere de San Diego, măsurătorile la circa 61 de metri adâncime au indicat o temperatură cu aproape 12 grade Celsius peste normal.

Ce este El Niño și de ce poate influența vremea pe întreaga planetă

El Niño este un fenomen climatic natural presupune încălzirea neobișnuită a apelor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific, în apropierea Ecuatorului. Fenomenul apare, de obicei, la intervale de doi până la șapte ani și poate dura mai multe luni.

Specialiștii au observat că El Niño modifică circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor la nivel mondial, motiv pentru care poate influența vremea în regiuni aflate chiar și la mii de kilometri distanță de Oceanul Pacific.

Fenomenele de intensitate foarte mare sunt considerate de jurnaliști „Super El Niño” sau „Mega El Niño”, și sunt folosite pentru a atrage atenția asupra situației, dar acestea nu sunt denumiri oficiale, conform wmo.int.

Ce fenomene meteorologice extreme ar putea apărea în 2027

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că un fenomen El Niño cu o intensitate foarte mare poate crește riscul apariției unor fenomene meteorologice extreme în mai multe regiuni ale lumii.

Printre acestea se numără inundații și precipitații abundente, iar riscul poate crește în anumite regiuni din America de Sud, estul Africii și sudul Statelor Unite.

Un El Niño puternic poate produce și secetă severă în țări precum Australia, Indonezia, sudul Africii și anumite regiuni din Asia. Aceste zone pot înregistra perioade cu precipitații sub valorile normale.

De asemenea, El Niño poate favoriza creșterea temperaturii medii la nivel global, iar efectele asupra temperaturilor pot continua și după ce fenomenul începe să slăbească din intensitate.

Toate aceste perturbări meteorologice pot cauza probleme pentru agricultură. Schimbările în distribuția precipitațiilor pot afecta culturile agricole și disponibilitatea resurselor de apă pentru întreținerea culturilor.

Specialiștii au atras atenția asupra riscurilor pentru populație. Valurile de căldură, seceta și inundațiile pot afecta sănătatea, infrastructura și economia comunităților vulnerabile, conform wmo.int.

Ce spun specialiștii despre iarna 2026–2027 în Europa

Pe 10 noiembrie 2026, serviciul european Copernicus a publicat o actualizare a prognozelor sezoniere în care se menționează că actualul episod El Niño ar putea atinge intensitatea maximă spre în ultima parte a anului 2026.

Acest lucru indică posibilitatea unei ierni cu precipitații peste valorile normale în mare parte din Europa, conform modelelor meteorologice europene.

Există și riscul ca în anumite regiuni din Europa să se înregistreze temperaturi peste media specifice perioadei.

Cum ar putea influența Super El Niño vremea din România

Potrivit unei analize publicate de InfoClima, realizată de cercetătoarea Monica Ioniță Scholz, influența El Niño asupra României este indirectă și mai greu de anticipat decât în alte regiuni ale lumii.

Potrivit analizei, episoadele puternice El Niño au fost asociate, în anumite perioade, cu ierni mai blânde și mai umede în România. Astfel, iarna 2026–2027 ar putea aduce temperaturi medii peste valorile normale și episoade cu precipitații abundente.

Chiar și așa, este dificil de anticipat acest lucru, pentru că vremea din Europa este influențată și de circulația atmosferică din zona Oceanului Atlantic. Totuși, cercetătoarea atrage atenția și asupra verii anului 2027, când România ar putea înregistra episoade de căldură intensă și deficit de precipitații, dar acest lucru se poate schimba oricând.

Când ar putea începe să slăbească fenomenul

Specialiștii de la NOAA estimează că El Niño va continua să fie puternic în următoarele luni, urmând ca intensitatea lui să scadă la începutul anului 2027.

Chiar și în acest scenariu, efectele asupra temperaturilor și precipitațiilor ar putea continua pe parcursul anului.

Organizația Meteorologică Mondială precizează că influența unui episod El Niño asupra temperaturilor globale poate fi mai pronunțată în anul următor dezvoltării sale, iar următoarea actualizare lunară importantă a NOAA este programată pentru 10 decembrie 2026.