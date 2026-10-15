România se pregătește pentru o perioadă cu temperaturi mai scăzute și episoade de ploaie în numeroase zone ale țării.

Vremea se schimbă din nou în România. Ploile revin în mai multe regiuni. Cum va fi în weekendul 17–18 octombrie | Shutterstock

Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 12–25 octombrie, valorile termice vor coborî în primele zile, după care se vor menține, în general, în apropierea mediilor specifice acestei perioade.

Nopțile vor deveni tot mai reci, în special în zonele depresionare și în regiunile intracarpatice, în timp ce la munte temperaturile minime se vor apropia de pragul înghețului. Nici precipitațiile nu vor lipsi: probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în cea mai mare parte a țării, iar în unele regiuni sunt posibile episoade cu cantități mai însemnate de apă.

Cum va fi vremea în vestul și nord-vestul țării

În Banat, răcirea va fi vizibilă încă de la începutul intervalului. Temperaturile maxime medii vor coborî de la aproximativ 19 grade la 16–17 grade, iar minimele vor ajunge de la 9 grade la 4–5 grade. Ulterior, valorile se vor menține relativ constante, cu maxime în jurul a 17 grade și minime de 5–6 grade. În prima săptămână sunt posibile ploi slabe, pe suprafețe restrânse, însă în a doua parte a perioadei crește probabilitatea unor precipitații mai extinse.

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În Crișana, maximele vor scădea de la aproximativ 18 grade la 16 grade, în timp ce temperaturile nocturne vor coborî de la 8 grade la 4–5 grade. Spre finalul intervalului sunt posibile mici variații, cu o ușoară tendință de încălzire în jurul datei de 22 octombrie. Ploile vor fi slabe și izolate la început, dar șansele de precipitații pe arii mai mari vor crește în a doua săptămână.

Transilvania și Maramureș: nopți tot mai reci și ploi frecvente

În Transilvania, temperaturile diurne vor scădea de la o medie de 16 grade la aproximativ 13 grade în primele zile. Noaptea, răcirea va fi mai accentuată, cu minime medii care vor coborî de la 10–11 grade până în jurul a 2 grade. În a doua parte a intervalului, maximele vor ajunge în jurul a 14 grade, iar minimele se vor situa între 3 și 5 grade. Ploile vor fi posibile pe aproape toată durata perioadei, iar local se pot acumula cantități mai importante de apă.

Și în Maramureș se va răci la început. Maximele medii vor coborî de la 17 grade la 14–15 grade, iar minimele vor ajunge de la 8–9 grade la aproximativ 3 grade. Ulterior, temperaturile se vor menține în general în jurul a 14 grade ziua și 4–5 grade noaptea. Probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată, mai ales în a doua săptămână, când sunt posibile și ploi mai consistente.

Moldova: temperaturi moderate și precipitații în mai multe zile

În Moldova, valorile termice vor scădea în prima parte a intervalului. Maximele medii vor ajunge de la 15 grade la aproximativ 13 grade, iar minimele vor coborî de la 11 grade la 4–5 grade.

După această răcire, temperaturile vor avea variații reduse. Maximele se vor situa în jurul a 14 grade, iar minimele vor oscila între 5 și 7 grade. Ploile vor fi posibile pe aproape tot parcursul perioadei, cu șanse mai mari de cantități însemnate de apă la începutul și spre finalul primei săptămâni.

Dobrogea: scădere accentuată a temperaturilor

În Dobrogea, schimbarea vremii va fi evidentă, mai ales în primele zile ale intervalului. Dacă maximele medii vor porni de la aproximativ 22 de grade, acestea vor coborî până la 13 grade. În același timp, minimele vor scădea de la 15 grade la 8–9 grade.

Ulterior, vremea se va stabiliza treptat, cu maxime în jurul a 16 grade și minime de 8–9 grade. Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată, iar cele mai importante cantități de apă sunt estimate pentru prima săptămână a intervalului de prognoză.

Muntenia și Oltenia: vreme răcoroasă și șanse ridicate de ploaie

În Muntenia, temperaturile maxime medii vor coborî de la 17 grade la 14–15 grade, iar minimele vor scădea de la 13 grade la aproximativ 6 grade. În continuare, maximele se vor situa în jurul a 16 grade, în timp ce temperaturile nocturne vor rămâne aproape de 6 grade. Ploile vor fi posibile în mare parte din interval, iar la începutul primei săptămâni pot apărea local cantități mai însemnate de precipitații.

În Oltenia, maximele medii vor scădea de la 17–18 grade la aproximativ 14 grade. Minimele vor coborî de la 12 grade la 5–6 grade. Spre finalul intervalului, temperaturile diurne vor oscila între 16 și 18 grade, iar cele nocturne se vor menține în jurul a 6 grade. Și aici, ploile vor continua să fie posibile, cu episoade mai consistente la începutul și la sfârșitul perioadei analizate.

La munte, temperaturile nocturne se apropie de zero grade

În zonele montane, răcirea va fi mai pronunțată decât în multe dintre regiunile joase. Maximele medii vor scădea de la aproximativ 9 grade la 5 grade, în timp ce minimele vor coborî de la 5 grade până în jurul valorii de -1 grad.

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Ulterior, temperaturile diurne vor oscila între 6 și 8 grade, iar cele nocturne se vor situa în jurul pragului de îngheț. Precipitațiile vor rămâne probabile pe aproape tot parcursul intervalului, iar în unele zone montane pot fi înregistrate cantități mai importante de apă.

În ansamblu, prognoza ANM indică o perioadă cu temperaturi mai scăzute la început, urmată de o evoluție relativ stabilă, dar cu multe zile în care ploile își pot face apariția. Cele mai reci nopți sunt așteptate la munte și în zonele intracarpatice, în timp ce în regiunile sudice și pe litoral temperaturile vor rămâne ceva mai ridicate.