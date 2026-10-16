Ploi abundente peste România, de săptămâna viitoare! Zonele în care ar putea cădea până la 65 de litri pe metru pătrat

Meterologii anunță că vremea se schimbă în toată țara, iar de săptămâna viitoare sunt așteptate ploi în mai multe regiuni ale țării. Zonele în care ar putea cădea până la 65 de litri pe metru pătrat.

Potrivit specialiștilor, Moldova ar putea fi cea mai afectată zonă de ploi. Cantitățile de apă ar putea ajunge la 60–65 de litri pe metru pătrat, potrivit estimărilor modelului european de prognoză. Ploile ar putea continua până la mijlocul săptămânii, iar precipitațiile s-ar putea extinde și în Bărăgan.

Cum va fi vremea în weekend

În acest sfârșit de săptămână, vremea va fi schimbătoare în România. Vineri și sâmbătă, temperaturile vor rămâne scăzute în multe zone, iar cerul se va înnora treptat. Duminică, vremea se va încălzi în vest și sud-vest.

Potrivit estimărilor specialiștilor, o depresiune formată în zona Mării Egee se va apropia de țara noastră. Aceasta va aduce precipitații, mai ales în estul României, care ar putea continua până la mijlocul săptămânii viitoare.

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Vreme rece și risc de brumă vineri, 16 octombrie

Temperaturi scăzute vor fi înregistrate astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor fi scăzute noaptea, iar în unele regiuni există risc de brumă. La amiază, specialiștii anunță că temperaturile vor ajunge la 14–15 grade Celsius în zonele de câmpie. În Depresiunea Transilvaniei, maximele nu vor depăși 12 grade, în timp ce în Moldova sunt estimate valori de numai 10–11 grade. Ploile vor fi slabe și izolate, fiind posibile mai ales la munte și în unele zone din sud.

Sâmbătă, temperaturi scăzute și ploi în Moldova

Și în ziua de sâmbătă va fi rece, în special în jumătatea de nord a țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 10–12 grade Celsius în aceste regiuni. În schimb, în sud, vremea va fi ceva mai blândă. În apropierea Dunării, temperaturile ar putea depăși 15 grade, însă vor rămâne sub media obișnuită pentru luna octombrie, estimată la aproximativ 16 grade. Va ploua în Moldova și în zona Carpaților Orientali.

Duminică, temperaturile cresc în vest și sud-vest

De duminică, 18 octombrie, temperaturile vor mai crește, mai ales în vestul și sud-vestul țării. În Câmpia de Vest, maximele ar putea ajunge la 17–18 grade Celsius. În Oltenia, valorile termice ar putea urca și mai mult, apropiindu-se de 20 de grade la Drobeta-Turnu Severin. În schimb, în Moldova, vremea va rămâne mai rece, iar ploile vor continua.

Ploi de până la 65 l/mp în Moldova, până la mijlocul săptămânii viitoare

Specialiștii anunță precipitații în Moldova, unde ploile ar putea continua până miercuri, 21 octombrie. Aici, cantitățile de apă ar putea ajunge la 60–65 de litri pe metru pătrat în unele zone.

Ploile s-ar putea extinde și spre Bărăgan, unde sunt estimate cantități suplimentare de aproximativ 15–20 de litri pe metru pătrat la începutul săptămânii viitoare.

Estimările modelelor meteorologice diferă însă în privința cantităților de precipitații. Modelul european indică valori mai mari pentru Moldova, în timp ce modelul american GFS estimează aproximativ 30 de litri pe metru pătrat.

Prognozele se pot modifica în următoarele zile, astfel că zonele afectate și cantitățile de precipitații vor depinde de evoluția depresiunii mediteraneene, se mai arată pe pagina de Facebook Climatologie si Prognoze globale.

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