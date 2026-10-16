Ce poți face în weekendul 16-18 octombrie 2026, în București și în țară. Festivaluri, concerte și evenimente pentru toate vârstele

Este în sfârșit vineri, iar relaxarea începe să își intre în drepturi. Toamna s-a instalat și ea, astfel că e vremea festivalurilor specifice. Iată cum te poți delecta în acest weekend, la ce activități poți participa în București și în țară.

Este vineri, ziua pe care mulți o așteaptă cu sufletul la gură, fie vară, fie iarnă. Ei bine, temperaturile sunt ceva mai scăzute în aceste zile, însă nimic nu te poate opri să te simți bine alături de familie și prieteni. Poți să o faci chiar în orașul tău.

Noi îți recomandăm câteva activități care îmbină relaxarea în aer liber cu pasiunea pentru teatru sau Halloween în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu.

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Ce poți face în weekendul 16-18 octombrie 2026

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Este toamnă, este sezonul dovlecilor, al preparatelor culinare după care tânjim un an întreg, al întâlnirilor cu prietenii pentru a bea ceva cald și, de ce nu, a vedea o piesă de teatru.

Activitățile recomandare în acest articol sunt potrivite atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. Nimeni nu lipsește de la spectacolul toamnei.

Evenimente și activități din București

În Capitală, ne putem delecta cu produse tradiționale, activități în aer liber și evenimente speciale.

Titan Pumpkin Fest – festivalul dovlecilor

Perioada: 16-18 octombrie 2026

Locație: Parcul Titan, București

Festivalul ajunge la cea de-a patra ediție. Este dedicat atmosferei de toamnă și dovlecilor. Evenimentul este potrivit pentru familii și pentru cei care caută activități de weekend în aer liber.

Programul ediției din acest an a fost publicat pe 14 octombrie.

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Taste of Transylvania – gastronomia ardelenească ajunge în Capitală

Perioada: 16-18 octombrie

Locație: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Evenimentul aduce în București preparate și tradiții culinare din Transilvania. Vizitatorii pot descoperi gusturi și obiceiuri specifice regiunii. Festivalul se desfășoară în cadrul Muzeului Satului.

Este o variantă potrivită pentru familii și pentru cei pasionați de gastronomie.

Târgul lui Brumărel – produse tradiționale și meșteșuguri

Perioada: 16-18 octombrie

Program: 10:00-18:00

Locație: Muzeul Național al Țăranului Român

În curtea muzeului vor fi prezenți producători locali și meșteri populari. Vizitatorii vor găsi ceramică, țesături, bijuterii și obiecte lucrate manual. Vor exista produse alimentare tradiționale, brânzeturi, conserve și dulciuri.

Programul include demonstrații de meșteșuguri și ateliere creative.

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Artisan Food Market – peste 100 de expozanți

Perioada: 16-18 octombrie

Locație: Biblioteca Națională a României

Evenimentul ajunge la ediția a XIII-a. Sunt anunțați 105 expozanți. Vizitatorii vor putea descoperi produse artizanale și preparate gastronomice deosebite. Printre specialitățile anunțate se numără pateul cu trufe și trandafirii murați.

Târgul promovează producătorii și artizanii români.

Festivalul Național de Teatru

Data începerii: vineri, 16 octombrie

Festivalul Național de Teatru ajunge la cea de-a 36-a ediție. Programul include spectacole și lecturi dramatice. Vineri este anunțată lectura piesei „Fluviu”, de Ioana Toloargă, în regia lui Radu Iacoban.

Publicul poate participa la întâlniri și discuții organizate în jurul spectacolelor.

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Festivalul Vrăjitoarelor – activități pentru copii

Perioada: 17-18 octombrie

Locație: Opera Comică pentru Copii

Curtea instituției este transformată într-o „Academie Secretă a Magiei”. Copiii pot participa la jocuri, ateliere și misiuni interactive. În acest weekend sunt organizate și activități despre animalele din Munții Făgăraș.

Programul include jocuri de tip treasure hunt și proiecția documentarului „Arhitecții naturii”.

O experiență în natură, chiar în mijlocul Bucureștiului

Data: sâmbătă, 17 octombrie

Locație: Parcul Natural Văcărești

Evenimentul NATURE TOGETHER – Family Discovery Trail propune o experiență pentru părinți și copii. Participanții pot lua parte la un tur ghidat de biologii parcului. Copiii vor primi un „Pașaport de Explorator”. Sunt pregătite misiuni, provocări și ateliere.

Activitățile sunt dedicate descoperirii naturii și biodiversității.

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Evenimente și activități în diferite orașe din țară

Câteva idei de petrecut weekendul acest în Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu.

BRAȘOV – Dracula Film Festival

Perioada: 15-18 octombrie 2026

Locație: Cinema Astra, Brașov

Festivalul ajunge la cea de-a XIV-a ediție. Este dedicat filmelor horror și fantasy. Sunt anunțate proiecții, invitați internaționali și evenimente speciale.

Festivalul se desfășoară pe parcursul a patru zile.

IAȘI – Richard Clayderman, Gheorghe Zamfir și Julien Dassin, într-un concert cu intrare liberă

Data: vineri, 16 octombrie

Ora: 18:00

Locație: Piața Palatului Culturii, Iași

Concertul marchează încheierea Sărbătorilor Iașului. Pe scenă sunt anunțați pianistul Richard Clayderman, Gheorghe Zamfir și Julien Dassin. Intrarea este liberă. Seara se încheie cu un foc de artificii.

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Tot în IAȘI – Gusturile Toamnei, târg cu produse locale

Perioada: 17-18 octombrie

Program: 10:00-22:00

Locație: Palas Iași

Producătorii locali își prezintă produsele de sezon. Vizitatorii pot descoperi preparate și specialități de toamnă. Evenimentul se desfășoară sâmbătă și duminică.

În aceeași zonă este anunțată și o expoziție de fluturi vii și broscuțe tropicale.

CLUJ-NAPOCA – Luna Amară, concert și lansare de single

Data: sâmbătă, 17 octombrie

Locație: Machines, Cluj-Napoca

Trupa Luna Amară susține un concert în Cluj-Napoca. Evenimentul marchează lansarea single-ului „Ceva de-mpărțit”. Prețul afișat pentru bilete pornește de la 75 de lei.

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TIMIȘOARA – Concert Ricardo Caria

Data: sâmbătă, 17 octombrie

Locație: Porto Arte, Timișoara

Ricardo Caria este anunțat într-un concert la Porto Arte. Prețul afișat pentru bilete este de 60 de lei.

Este o opțiune pentru cei care vor să petreacă sâmbătă seara la un spectacol muzical.

SIBIU – Festival de artă contemporană

Perioada: include weekendul 16-18 octombrie

Locație: Ursuline Art Hub, Sibiu

Sibiu Contemporary Art Festival – SCAF 7 propune expoziția „Grădina Entropiei | WAR / MĂR”. Evenimentul este inclus în calendarul festivalurilor pentru 16 octombrie.

Poate fi o opțiune pentru cei interesați de artă contemporană.

Acest weekend vine cu scuza perfectă pentru a-i scoate pe cei dragi din rutina zilnică. Îmbie-i cu mirosuri specifice toameni și cu activități care să vă aducă mai aproape. Distracție plăcută!