România urmează să treacă de la temperaturi apropiate de 30°C la o răcire semnificativă în zilele următoare.

România trece de la vreme de vară la temperaturi cu 15 grade mai mici. Data de la care se schimbă radical vremea | Hepta

Vremea se schimbă brusc în România, odată cu pătrunderea unui mase de aer rece de origine polară, potrivit observatornews.ro.

Prognoza ANM pentru intervalul 14–27 septembrie indică o scădere a temperaturilor după perioada foarte caldă din prima parte a intervalului, potrivit meteoromania.ro.

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Data la care se schimbă radical vremea în țară

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În unele regiuni, temperaturile au ajuns, în această săptămână, la aproximativ 30°C. De exemplu, în Banat, media maximelor prognozate pentru 17 septembrie a fost de aproximativ 30°C.

Potrivit euronews.ro, care citează prognoza meteorologilor, un vortex polar începe să se formeze la Polul Nord, iar acest fenomen debutează mai puternic și mai devreme decât anul trecut. Acest lucru înseamnă că temperaturile vor scădea mai repede chiar și cu 10-15 grade, iar frigul începe să se simtă de luni, 21 septembrie.

Primele schimbări sunt așteptate în vest și sud-vest, după care aerul rece se va deplasa spre centru și nord. Începând de duminică, vor apărea și ploile în sudul țării, iar vântul va bate cu viteze de 35-45 km/h, potrivit sursei citate mai sus.

Euronews mai transmite faptul că, de marți, răcirea ar urma să fie resimțită mult mai extins. Pe 22 septembrie, temperaturile maxime ar putea ajunge la valori cuprinse între aproximativ 10 și 21°C, în funcție de regiune.

În același timp, temperaturile minime ar urma să fie, în mare parte din țară, între 4 și 13°C. Unele prognoze indică valori apropiate de pragul de îngheț în zonele cele mai reci, potrivit observatornews.ro.

Aerul rece vine cu precipitații și vânt puternic

Răcirea va veni și cu precipitații, probabilitatea acestora urmând să crească mai ales în vestul, nordul și centrul țării, potrivit sursei citate mai sus.

La altitudini foarte mari, de aproximativ 1.800–2.000 de metri și peste, sunt posibile precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare.

De asemenea, vântul se va intensifica în mai multe regiuni. La munte, rafalele ar putea depăși 70–80 km/h, mai notează observatornews.ro.

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Meteorologii anunță formarea unui vortex polar

Separat de episodul de răcire din România, meteorologii urmăresc formarea vortexului polar deasupra regiunii arctice. Euronews scrie că acesta începe să se formeze mai devreme și mai puternic decât anul trecut.

Potrivit sursei citate, vortexul polar este un ciclon întins pe o zonă vastă și permanentă de joasă presiune, care este formată din aer foarte rece la altitudini mari, în troposfera superioară și în stratosferă. Are nucleu rece, se formează deasupra regiunilor polare și este generat de dezechilibrul radiativ dintre Ecuator și polul respectiv.

După jumătatea iernii, din luna ianuarie, vortexul poate încetini, ceea ce poate determina încălzirea stratosferică bruscă. Vortexul polar este în faza de formare, relatează euronews.ro.